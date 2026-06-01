La República de las Letras / 1 de junio de 2026

REABREN EL DOLORES OLMEDO

Hay que felicitar a los integrantes del grupo Defendamos el Museo Dolores Olmedo, en su mayoría vecinos de Xochimilco, quienes se opusieron al traslado de las colecciones al Nuevo Chapultepec, como lo pretendían las autoridades “culturales” del sexenio pasado en complicidad con algunos descendientes de doña Lola, quien en su testamento determinó inequívocamente que ese riquísimo patrimonio se quedara donde ella lo dejó. Quienes deseaban hacer negocio con el traslado, recurrieron a una artimaña esperando que desistieran los defensores del museo, que fue cerrarlo durante seis años en espera de que amainara la protesta, pero se mantuvo en pie la exigencia y las obras no se irán a otro lado, salvo las que se prestan a otras instituciones, siempre por plazos bien establecidos. Ya no habrá un día de la semana con entrada gratuita, como ocurre con otros museos para beneficio de quienes no pueden pagar la entrada. Ahora “los boletos estarán sólo disponibles a través” de una plataforma comercial, según informa Juan Carlos Talavera, lo que quizá signifique que no hay que presentarse a las puertas de La Noria sin haber pagado antes. Hay otras irregularidades que ha denunciado con valentía la maestra Hilda Trujillo, pero al menos por ahora se ha puesto a salvo ese patrimonio que comprende, entre muchas otras riquezas, la principal colección de obras de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Celebremos que, al menos por ahora, esa bárbara ocurrencia de López Obrador ha sido derrotada.

MANUEL BUENDÍA, CIEN AÑOS

El pasado día 24 se cumplieron cien años de que vino al mundo, en Zitácuaro, Michoacán, uno de nuestros grandes periodistas del siglo XX: Manuel Buendía, quien fuera asesinado, el 30 de mayo de 1984, por un policía de la Dirección Federal de Seguridad, quien meses después también fue ejecutado para echar tierra sobre un crimen que involucró al director de la DFS y a funcionarios impunes de rango superior. En su columna Red Privada, que aparecía en Excélsior, Buendía reveló con lujo de detalles la presencia de la CIA en México y no pocas de sus actividades, lo que después reunió en el libro La CIA en México, que se publicó a propuesta de Miguel Ángel Sánchez de Armas, quien ha escrito un libro de próxima aparición sobre Buendía, quien fue un activo y atinado reportero de La Nación, un periodista de época en La Prensa, donde llegó a director, fundador de Crucero y eficiente jefe de Prensa de la CFE, el DDF, Nafinsa y el Conacyt. En varios momentos Sánchez de Armas estuvo cerca del maestro, lo conoció ampliamente e incluso llegó a presidir la hoy extinta Fundación Manuel Buendía. Esperemos que el libro La Red, nombre que evidentemente hace referencia a Red Privada, sea pronto editado para difundir la obra de ese extraordinario periodista.

BREVIARIO…

Murió doña Estela Ruiz Milán, fundadora de la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapia de la Ciudad de México y prestigiada terapeuta, pero también mujer con intereses mucho más amplios, lo que la llevó a ser directora del Centro de Teatro Infantil del INBA y autora de los libros Strindberg. Una mirada psicoanalítica (2006) y Cuéntame tu vida (2025). Un abrazo para Carmen y Juan Villoro, sus hijos. @@@ Una veintena de caricaturistas ha organizado una exposición colectiva de homenaje a Pepe Palomo, quien cubrió en Excélsior su última etapa como humorista. La cita es el próximo jueves, a las 17 horas, en la UNIDEP (Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico), Miguel Laurent No. 719, colonia del Valle. @@@ Piden estudiantes y profesores un “director competente” para el Instituto Politécnico Nacional, que conozca bien a la institución y acabe con las corruptelas. En la gestión del actual director el Poli cayó del lugar 651 al 851 del QS World University Rankings.