Feria del Libro de la UAEH

Para presentar el libro Cállense, que versa sobre la censura que se intensificó en junio y julio de 2025, fuimos a Pachuca el editor Tomás Granados y este republicano, quienes nos presentamos en la XXXIX Feria Universitaria del Libro que organiza, y muy bien, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La Feria, terminada ayer, contó con la participación de gran número de editoriales, grandes y chicas, internacionales y locales, visitadas por una multitud que en una semana llegó a 137 mil visitantes, pese a que la UAEH cuenta con poco menos de 60 mil estudiantes y 3 mil 500 profesores (a la Feria Internacional del Libro Universitario que organiza la UNAM para sus 350 mil estudiantes y sus 40 mil profesores e investigadores sólo asistieron 40 mil personas). El encuentro bibliográfico de la Bella Airosa estuvo dedicado a Filipinas, que exhibió libros, artesanías y varias cosas más. Lo más estimulante fue el entusiasmo de los jóvenes que deambulaban por los locales de las firmas editoras y asistían a las presentaciones de libros y otros actos con gran atención y preguntas inteligentes. ¡Muchas ferias de éstas!

LOS FOLKLORISTAS: 60 AÑOS

Fue en 1966, en el legendario Chez Negro, café cantante del inolvidable Salvador El Negro Ojeda (1931-2011), donde se concretó una iniciativa del tenaz René Villanueva (1930-2001) y se formó el grupo Los Folkloristas, para “interpretar y difundir por todos los medios a su alcance la música folklórica y el nuevo canto latinoamericano”. Inicialmente contó con la dirección de los dos citados, a quienes se sumaron Jorge Saldaña, Gerardo Tamez, Rubén Ortiz, José Luis Belmar, José Ávila, Juan Antonio Ávila, Efraín Trillo, Carlos Alamillo, Laura Cao Romero, Elena Ortiz, María Emilia Ojeda, Teresa Bourlón y las hermanas Milla y Rosa Elena Domínguez. Hasta 1999 habían ofrecido cerca de 3,000 recitales en México y decenas de países de América y Europa, habían grabado 25 discos de larga duración y 14 discos compactos en México; en Francia tres; dos en Argentina, Alemania, Brasil y España; uno en Italia y otro en Cuba. Hoy, el conjunto lo forman Diego Ávila, Olga Alanís, Enrique Hernández, Omar Valdez, Valeria Rojas, Sergio Ordóñez y Allan Ibarra, quienes antier celebraron con un concierto en Bellas Artes.

BREVIARIO...

Hoy a las 17 horas habrá una proyección para los medios del documental Cuando perdimos el juicio, del realizador Amir Galván Cervera. La cinta versa sobre la desastrosa reforma judicial y la elección de jueces en la que participó apenas 13% del total de electores y fue aprobada por un mísero 9% del padrón, acarreados por el morenismo que llegaron a las urnas debidamente armados con el respectivo acordeón. El filme incluye los comentarios de académicos, periodistas y los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña y Javier Laynez Potisek. La proyección será hoy 14 de septiembre a las 17 horas en el cine Tonalá (calle Tonalá No. 261, colonia Roma Sur, de la Ciudad de México). @@@ Ya está en España, en el Museo de Santander, la Colección que Natasha Gelman donó a México mediante su testamento, mismo que el sinvergüenza Robert Littman, quien fungía como su albacea, hizo modificar para aparecer como heredero y poderla vender a Marcelo Zambrano, que la ofreció en prenda por un adeudo que no ha pagado. @@@ Para celebrar su primer medio siglo de vida, la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) convoca a los autores de novela corta para que concursen por el Premio Literario Elena Garro, que cuenta con apoyo de la Federación Nacional de Diplomáticos y Cónsules Extranjeros en Italia. El premio consiste en la traducción del texto al italiano y no cuenta con una dotación en metálico, lo que priva al premio del principal atractivo de estos concursos.