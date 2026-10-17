Leyenda cervecera

Ted Williams opinó que Paul Molitor le recordaba a Joe DiMaggio, luego de que el legendario bateador de los Medias Rojas vio por primera vez al entonces prospecto de los Cerveceros de Milwaukee.

Williams no exageró, Molitor cumplió con una brillante carrera de 21 años en las Grandes Ligas, en las que acumuló 3 mil 319 imparables, empujó mil 307 carreras y se robó 504 bases. Su camino al Salón de la Fama fue directo al recibir más de 85 por ciento de los votos en 2004.

Molitor también hizo recordar a DiMaggio en aquella racha que logró de juegos consecutivos con imparable en la temporada de 1987. Cada que el jugador de los Cerveceros tenía un nuevo encuentro se mencionaba el récord de 56 que impuso el histórico jugador de los Yankees.

El pelotero de Milwaukee dejó su marca en 39 juegos en fila con imparable, la séptima mejor de todos los tiempos, abajo de los 40 de Ty Cobb.

La racha concluyó el 26 de agosto de ese año con un sabor amargo para los aficionados de los Cerveceros, a pesar de la victoria de 1-0 sobre los Indios de Cleveland en 10 entradas. El motivo de la decepción fue que Paul Molitor, quien bateaba de 4-0, se quedó en el círculo de espera, mientras veía como su equipo dejaba en el terreno al rival. Incluso hubo abucheos para el bateador emergente Rick Manning, quien pegó el hit de la victoria.

En segundo plano quedó también, ese día, la dominante labor del pitcher mexicano Teodoro Higuera, quien se llevó la victoria al lanzar las 10 entradas en las que sólo permitió tres hits, mientras que ponchaba a 10 bateadores.

Paul Molitor vivió más episodios de gloria con los Cerveceros. En la temporada de 1982 fue clave con un aporte de 136 carreras anotadas, récord de la franquicia, y 41 robos de base para ayudar al equipo a llegar a su primera Serie Mundial.

Molitor fue uno de los cinco jugadores de aquella novena de Milwaukee, que terminarían por llegar al Salón de la Fama. Los otros: Robin Yount, Rollie Fingers, Ted Simmons y Don Sutton.

Molitor se convirtió en el primer pelotero en la historia en pegar cinco hits en un juego del Clásico de Otoño. Además, conectó al menos un imparable en seis juegos de esa serie ante los Cardenales.

Recordado por jugar en varias posiciones, tanto en el cuadro como en los jardines, tiene también la marca del equipo del mejor promedio de bateo en una temporada con .353 y la de triples con 16.

Paul Molitor jugó 15 campañas con Milwaukee y su número 4 está retirado. Luego fue parte de los Azulejos que ganaron la Serie Mundial de 1993 en la que fue el MVP. Su carrera la finalizó con Mellizos, el equipo del estado en el que nació.

Los Cerveceros están de regreso en una Serie Mundial y el nombre de Paul Molitor, quien cumplió 70 años el 22 de agosto, será bien recordado.