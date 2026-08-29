Golpe de gloria

Rick Wise presume una hazaña que no logró Babe Ruth, ni tampoco la ha conseguido Shohei Ohtani. Es el único pitcher en la historia de las Grandes Ligas en lanzar un juego sin hit ni carrera y conectar dos jonrones en el mismo duelo.

Wise lanzaba para los Filis de Filadelfia el 23 de junio de 1971. Enfrentó a 28 bateadores de los Rojos de Cincinnati y el único que se embasó fue por pasaporte.

Cincinnati había disputado la Serie Mundial un año antes. La encomienda para Wise no era fácil al enfrentar a bateadores de la talla de Tany Pérez, Johnny Bench y Pete Rose, quien precisamente fue el último out del juego que duró menos de dos horas.

Wise empujó tres de las cuatro carreras con sus dos cuadrangulares. Esa temporada de 1971 resultó ser la mejor para Wise, ya que tuvo otro juego en el que también pegó dos vuelacercas.

Luego, en otra espectacular demostración como lanzador, retiró a 32 rivales consecutivos en un duelo frente a los Cachorros, que además decidió con un imparable productor en la entrada 12. En aquella apertura se repuso a un inicio complicado en el que aceptó tres carreras.

Rick Wise vivió momentos peculiares a lo largo de sus 17 años de carrera. Destacaba también como bateador al conectar 15 cuadrangulares, seis de ellos los pegó en 1971.

A pesar de ser un brazo confiable, pasó por cinco equipos. En dos de los cambios en los que estuvo involucrado fue por futuros miembros del Salón de la Fama: Steve Carlton, cuando Wise pasó de Filadelfia a San Luis, y Dennis Eckersley, al salir de Boston rumbo a Cleveland.

Rick Wise, quien terminó con 188 victorias y fue seleccionado a dos Juegos de Estrellas, podría ser también la respuesta a una trivia de uno de los juegos más emotivos de una Serie Mundial.

El sexto encuentro del Clásico de Otoño de 1975 entre Boston y Cincinnati es recordado por el jonrón dramático de Carlton Fisk, catcher de Medias Rojas, pero pocos recuerdan que el pitcher ganador resultó ser Rick Wise.

El diestro de 1.85 metros de altura estuvo cerca de lanzar otros tres juegos sin hit ni carrera.

Sumó 42 años ligado al beisbol profesional al trabajar también como coach de pitcheo con diferentes organizaciones.

Rick Wise es de los pocos peloteros que jugó la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas (1958), la Serie Mundial del torneo Babe Ruth (1961) y la Serie Mundial de las Grandes Ligas (1975).

Rick Wise, próximo a cumplir 81 años, vive en una casa de retiro y se traslada en una silla de ruedas. Los recuerdos de aquel niño que brilló en Williamsport con el sueño de llegar a las Grandes Ligas lo desbordan de emoción al platicarlo con algún visitante.