Había algo en el tronido de ese bat, al momento de hacer contacto con la pelota, que seducía al buscador de talento de los Yankees, Matt Hyde. Entonces, decidió realizar un seguimiento a Ben Rice y se convenció de que el equipo debería ir por él, con la certeza de que esas rápidas muñecas y el swing casi perfecto, podrían llevarlo a las Grandes Ligas.

Rice pasó casi inadvertido en el Draft de MLB de 2021. Más de 300 prospectos fueron elegidos antes de que el toletero zurdo escuchara su nombre y fuera precisamente con los Yankees.

El ahora primera base del equipo se dirige a su primer Juego de Estrellas del próximo martes 14 de julio.

Rice, de 27 años, nació en una ciudad cercana a Boston, por lo que no sería extraño que fuera fanático de los Medias Rojas, pero él creció con Derek Jeter como ídolo y con el sueño de vestir el traje a rayas.

Rice destacaba en el hockey sobre hielo, pero el beisbol siempre estuvo presente gracias a su padre, Dan Rice, quien jugó como pitcher a nivel colegial.

Ben Rice era un buen estudiante, aunque su carácter ingenioso y bromista lo hacía ver entre sus compañeros como un futuro comediante.

Una de sus travesuras infantiles fue en el Fenway Park, casa de los Medias Rojas. Al momento de toparse con el famoso poste amarillo que delimita la zona de foul por el jardín derecho, conocido como Pesky Pole y que es adorado por los seguidores locales, escribió: “Yankees manda”.

Rice se graduó con buenas notas en la carrera de psicología y en el beisbol pronto llegaron los reconocimientos de Jugador Más Valioso, mientras que destacaba en las competencias de cuadrangulares.

Ben Rice conoció el Yankee Stadium hasta el día que debutó en Grandes Ligas en un duelo ante los Orioles de Baltimore el 18 de junio de 2024.

Rice no tardó en mostrar su talento en Grandes Ligas. En un duelo, precisamente ante los Medias Rojas, se convirtió en el primer novato en la historia de los Yankees en volarse la barda tres veces en el mismo juego.

Ahora, en su tercer año en Grandes Ligas, Ben Rice es adorado por los exigentes fanáticos de Nueva York y los anunciantes lo buscan. Protagoniza una ingeniosa campaña de una marca de arroz en la que se aprovechó su apellido y que es uno de sus alimentos favoritos.

El primera base de los Yankees ya superó los 60 cuadrangulares desde su debut en 2024 y el próximo lunes participará en el Home Run Derby. El pitcher para esa competencia será su papá. Entonces, vendrán los recuerdos de aquellas tardes en las que cargaban una cubeta llena de pelotas al auto y recorrían varios kilómetros para una práctica de bateo en las que comenzó a escribir su fantástica historia.