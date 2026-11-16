Trump y México: por qué no habrá pleito tras su derrota

El jueves, Donald Trump amenazó a México con duplicar los aranceles si no detenía unas “enormes caravanas”. Eran más de mil personas, en Chiapas. Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ninguna iba en tránsito hacia el norte y que 24 se han disuelto desde que él volvió al poder. La amenaza duró lo que dura un mensaje en su red social.

Esta semana la presidenta estará en Shenzhen, China, en la cumbre de Asia-Pacífico (APEC). Trump también va. No a ver a Sheinbaum, con quien no tiene cita, sino a sentarse el jueves con Xi Jinping y Vladimir Putin. México fue el pretexto de la semana pasada. La foto con los otros dos grandes es el propósito de ésta.

Hace dos semanas perdió el Congreso completo. Los demócratas tienen 54 senadores y la Cámara, y con ella la facultad de investigarlo a él, a su familia y a sus socios. Muchos leyeron ahí a un Trump desatado contra México. No lo veo. Veo a un hombre con prisa, que no es lo mismo.

Kurt Weyland, politólogo de la Universidad de Texas en Austin, lleva años defendiendo una idea impopular: un líder populista sólo asfixia a una democracia cuando coinciden instituciones débiles y una oportunidad excepcional, como una crisis aguda. Estados Unidos no le ofrece ninguna. Sin Congreso, a Trump le queda el decreto, y cada decreto encontrará a un juez, a un gobernador o a un comité con citatorios. Va a topar con pared por todos lados.

¿Y los asuntos que sí dependen de él y pasan por México? Migración: sus argumentos se desmontan con un informe de Gobernación. Seguridad: México coopera. Aranceles: antes de la elección prometió 15 mil millones de dólares a los agricultores golpeados por sus propios gravámenes. Cierto: un arancel se firma en una tarde, sin permiso de nadie. Pero ahí la pared no es un juez. Es el precio del diésel y del fertilizante en Kansas. Ese pleito no se compra dos veces.

En mayo escribí aquí que a Trump lo mueven tres cosas: la revancha, el legado y el dinero. La derrota jubiló a la primera. Quien teme ser investigado no cobra cuentas; compra seguros. La víspera de la elección ya ofrecía indultos anticipados para los suyos. Le quedan dos años para dos tareas: impunidad y estatua.

La estatua ya se ve: un salón de baile de unos 600 millones de dólares donde estaba el ala este de la Casa Blanca y un arco del triunfo en camino. El mismo jueves de la amenaza dijo algo más revelador: “Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme”. Eso sí le promete una victoria a su medida, o eso cree. Es la agenda injerencista que Washington ya puso por escrito para todo el hemisferio, y va a apretar. A México también, pero distinto: hay demasiado comercio, demasiada frontera y demasiada cooperación para tratarlo como a una isla. En junio, leyendo el libro de Maggie Haberman y Jonathan Swan, anoté que en sus fantasías caben Venezuela, Groenlandia y Canadá. México casi no aparece. Somos un trámite. Caro, complicado y, sobre todo, aburrido.

Nada de esto autoriza la siesta. Lo que a Trump no le interesa lo delega, y desde el lunes 9 el delegado es Stephen Miller, su jefe de gabinete. En estas páginas, Leo Zuckermann lo llamó un peligro para México. Discrepo. Miller lleva 22 meses en la Casa Blanca proponiendo golpes contra los cárteles en nuestro territorio, y los golpes cayeron en el Caribe y en Venezuela, no aquí. Él quiere el pleito; la firma es de Trump, y Trump quiere otra cosa.

Lo que viene no es guerra. Es fricción: amenazas baratas, visas y exigencias imposibles. Tampoco faltará aquí quien la agradezca: a unos les da titulares, a otros puntos de aprobación. La tarea es menos vistosa: seguir siendo un mal negocio para el ego del jefe. Datos a tiempo, resultados que él pueda presumir y ninguna escena.

En Shenzhen habrá dos fotos. En una, tres señores repartiéndose el siglo. En la otra, si acaso, un saludo de pasillo con la Presidenta de México. Ojalá nos toque la segunda. Con Trump, salir en la foto grande nunca ha sido buena noticia. Que le pregunten a Maduro.