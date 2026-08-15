Yáñez sin armadura, los Castro divididos y Ninel sin filtro

Hay entrevistas que uno termina y simplemente apaga las cámaras. Y hay otras que se quedan dando vueltas en la cabeza durante horas, porque el personaje que uno creía conocer termina mostrando una parte de sí mismo que pocas veces había permitido ver. Eso fue exactamente lo que me ocurrió con Eduardo Yáñez. Esta noche, a las ocho en punto, a través de Imagen Televisión, se transmite una nueva emisión de El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura, y puedo decirles que es una de las conversaciones más fuertes, más íntimas y más reveladoras que me ha tocado hacer en todos estos años de este programa.

EL EDUARDO YÁÑEZ QUE POCOS CONOCEN

Cuando pensamos en Eduardo Yáñez pensamos en telenovelas, en protagonistas, en galanes, en escenas intensas, en personajes recios, pero antes del actor estuvo el niño y ése vivió experiencias extraordinarias. Eduardo me habló de su infancia, de su mamá. Me habló de Lecumberri. Su madre trabajó en ese entorno y Eduardo llegó a convivir siendo muy pequeño con una realidad que difícilmente puede entender un niño.

LA HERIDA DE SU MADRE

Una de las partes más dolorosas de nuestra conversación tiene que ver con su señora madre. Eduardo recuerda ese vínculo con una enorme carga emocional. Habla de ella, de lo que vivieron juntos y también de la manera en que terminó su vida.

De acuerdo con lo que Eduardo relata en la entrevista, su madre habría sufrido malos tratos y violencia por parte de personas encargadas de cuidarla. Es un episodio que sigue siendo una herida enorme para él. Y aquí hay algo que me parece muy importante. Eduardo Yáñez podrá tener todos los defectos del mundo, pero cuando un hombre habla de su madre de esa manera, cuando recuerda lo que sintió al verla sufrir y cuando reconoce la impotencia que vivió ante una situación así, uno entiende que existen dolores que no desaparecen. Se aprende a vivir con ellos. Nada más.

YA NO QUIERE PELEAR CON TODO EL MUNDO

Algo que también me llamó poderosamente la atención fue encontrar a un Yáñez mucho más conciliado. No al hombre que quiere discutir por discutir, que quiere demostrar que es más fuerte, que necesita tener la última palabra. Encontré a un hombre que parece estar en otro momento de su vida. Y eso solamente lo dan los años. Con el tiempo uno entiende que muchas batallas no valían la pena. Y creo que Eduardo está entendiendo eso. Eso es crecimiento. Porque siempre es facilísimo decir: “Yo soy así porque me hicieron esto”, pero llega un momento en que también tenemos que preguntarnos: “¿Y qué voy a hacer yo con lo que me pasó?”. Eso me parece que es exactamente el punto en el que se encuentra Eduardo.

CRISTIAN CASTRO: A LOS 50 AÑOS, PREPARATORIA TERMINADA

Cambiando de tema, esta semana hubo una noticia que me dio muchísimo gusto. Cristian Castro terminó la preparatoria. Y sí, a los 50 años. ¿Y qué? A mí me parece extraordinario. Nunca es tarde para estudiar. Nunca es tarde para terminar lo que uno dejó pendiente. Nunca es tarde para aprender.

PERO LA GRADUACIÓN DESTAPÓ OTRA HISTORIA

Hasta ahí todo debería haber sido celebración, pero estamos hablando de la familia Castro. Una de las familias más famosas de México. Y también una familia que, como muchas otras, ha atravesado diferencias profundas.

La graduación de Cristian volvió a poner sobre la mesa una fractura que existe entre Verónica Castro y su hermana Beatriz. Cristian invitó a su tía Beatriz. Y ella estuvo. Eso ya era un dato importante porque desde hace tiempo se sabe que entre las hermanas Castro existe distancia. ¿Por qué la invitó? Porque es su tía. Y porque, como me explican, para Cristian la presencia de Beatriz tiene un significado especial al ser hermana de su mamá. Los pleitos entre dos hermanas no necesariamente tienen que ser los pleitos de los sobrinos. Eso me parece perfectamente sano.

LA HERENCIA DE DOÑA SOCORRO

Pero ¿de dónde viene realmente el problema entre Verónica y Beatriz? Personas cercanas a la familia me cuentan que una parte importante del distanciamiento se habría originado después de la muerte de doña Socorro Castro, madre de ambas.

Según la versión que me han compartido personas cercanas a esta familia, al momento de repartir la herencia quedaron propiedades en manos de Beatriz. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. El punto delicado, es que algunas de esas propiedades —casas o departamentos— originalmente habrían sido adquiridas o entregadas a doña Socorro por la propia Verónica. Es decir, habrían sido bienes que Verónica le dio a su mamá en vida.

Al fallecer doña Socorro, esos inmuebles habrían formado parte de lo que se distribuyó. Y ahí habría comenzado el conflicto. Me aseguran que Verónica consideró que, al tratarse de propiedades que ella originalmente había regalado o proporcionado a su madre, debían regresar a sus manos. Mientras que Beatriz habría sostenido que si legalmente le fueron heredadas, entonces le pertenecen. Y ahí es donde las cosas se complicaron. El caso es que el asunto habría llegado al terreno legal. Será una autoridad quien determine lo que corresponda.

FUE A LA CEREMONIA, PERO NO A LA FIESTA

Regresando al festejo de Cristian, hubo fotografías, felicitaciones. Hubo ese momento en que el alumno recibe finalmente el reconocimiento por haber terminado. Y después Verónica organizó una cena y una celebración para su hijo. Beatriz ya no fue. Terminada la graduación, se retiró. Y eso habla por sí solo. No hacía falta un comunicado. Cuando dos hermanas pueden coincidir en una ceremonia pero no sentarse después en la misma mesa, ahí está la respuesta.

TAMPOCO ESTUVO JOSÉ ALBERTO CASTRO

Y hubo otras ausencias que llamaron la atención. No estuvo su tío José Alberto El Güero Castro. Tampoco estuvieron sus primas Sofía, Fernanda y Regina Castro, hijas de José Alberto y Angélica Rivera, a quienes Cristian quiere muchísimo. Y aquí tampoco hay que inventar pleitos donde quizá no existen.

Una ausencia puede deberse a trabajo, a compromisos, a cualquier cantidad de razones, pero tratándose de una familia tan conocida, inevitablemente la gente observa quién está y quién no está. En todo caso, muchas felicidades a Cristian.

NINEL CONDE AHORA DICE QUE VA “SIN FILTRO”

Pasemos a otro tema. Se acaba de estrenar en ViX un proyecto alrededor de Ninel Conde, bajo el título Ninel Conde sin filtro. Ya están disponibles sus primeros capítulos y el proyecto fue grabado en Miami antes de su ingreso a La Casa de los Famosos. Y de entrada les digo algo: Ninel tiene material de sobra para hacer un reality, pero de sobra. El título es muy bueno, perfecto, pero cuando alguien usa las palabras “sin filtro”, automáticamente se abre una expectativa, porque entonces uno espera escuchar todo, no la versión elegante. Y Ninel asegura que en este proyecto hablará sin tapujos, sin mentiras.

Eso me parece particularmente interesante porque la historia de Ninel ha tenido tantas versiones, tantos capítulos y tantas controversias que sería extraordinario escucharla contar su propia historia de principio a fin.

PAREJAS, HIJOS Y EL MARIDO QUE SE FUE

Ninel ha vivido relaciones sentimentales muy públicas. Algunas terminaron muy mal. En diferentes momentos ha hablado de presuntas situaciones de violencia que habría experimentado con algunas parejas. Es un tema delicadísimo. Y precisamente por eso merece abordarse con seriedad. Si Ninel quiere hablar, que hable. Otro de los asuntos inevitables son sus hijos. Probablemente el capítulo más sensible de todos. Ser famosa tiene consecuencias. Y una de ellas es que los problemas privados terminan convertidos en contenido público. Ninel ha vivido durante años situaciones familiares que han sido comentadas, discutidas y hasta peleadas públicamente. Por eso quiero ver qué decide contar. Porque tampoco se trata de desnudar la vida de menores o de familiares solamente para generar audiencia. Hay límites. Y un buen documental biográfico también se demuestra en saber dónde ponerlos.

Existe además otro episodio que parece sacado de una serie. Uno de sus maridos terminó envuelto en problemas legales y salió de escena cuando era buscado por autoridades. Eso no necesita guionista. Es ahí donde quiero ver si realmente estamos ante Ninel Conde sin filtro. Porque si van a contar lo que ya sabemos, entonces no hay documental. Hay recopilación.

NINEL SABE HACER TELEVISIÓN

También hay que reconocer algo. Ninel entiende perfectamente el espectáculo. Lo entiende desde hace años. Y por eso a mí me parece que Ninel vale muchísimo para un reality show, porque tiene algo fundamental: genera conversación, para bien o para mal. El peor pecado en televisión no es que te critiquen, que seas indiferente, que nadie hable de ti.

Ninel provoca. La gente habla de cómo se ve, de cómo canta, de sus parejas, de lo que dice, de lo que calla, de sus procedimientos estéticos, de sus peleas., de sus hijos, de sus relaciones. Por eso una persona como Ninel encaja perfectamente ahí.

ESTA NOCHE NO SE PIERDAN A EDUARDO YÁÑEZ

Y finalmente, reitero la invitación. Hoy a las 8:00 de la noche, por Imagen Televisión, tienen una cita conmigo en El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura. El invitado es Eduardo Yáñez. No esperen una entrevista cómoda. Es un hombre hablando de su vida. De todo lo que ha tenido que atravesar para llegar a los 64 años convertido todavía en una de las figuras más reconocibles de la televisión mexicana. Los espero esta noche, ocho en punto, por Imagen Televisión.