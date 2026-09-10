¿Top chef o top manipulación?

Hay realities que buscan entretener y hay otros en los que, por lo menos así parece, alguien se sienta frente a una computadora y decide quién va a ser el bueno, quién el malo, quién el ridículo y quién el villano de la semana.

Y lo ocurrido con Ninel Conde en Top Chef me parece, por decir lo menos, muy delicado. Ninel asegura que la producción tomó uno de sus comentarios, lo sacó completamente de contexto y después lo colocó junto a una escena de Aylín Mujica, quien estaba dedicándole una receta a su hijo fallecido.

El resultado fue demoledor. La gente vio el programa y entendió que Ninel había reaccionado con frialdad, desprecio o falta de sensibilidad ante un momento profundamente doloroso para una madre. Y entonces comenzó el linchamiento. Que si era una mujer sin corazón, que si era una desalmada, que cómo podía reaccionar de esa forma ante algo tan doloroso.

Pero Ninel sostiene que ella no estaba hablando de Aylín ni de su hijo, sino de otro asunto completamente distinto, y que la edición hizo parecer exactamente lo contrario. Si eso fue así, estamos hablando de algo verdaderamente grave.

UNA COSA ES EDITAR Y OTRA FABRICAR UNA HISTORIA

Yo llevo demasiados años trabajando en televisión como para hacerme el sorprendido. Sé perfectamente que todos los programas se editan. Sé que en un reality se graban horas y horas de material y después hay que construir una emisión atractiva. Sé también que el conflicto genera audiencia.

Pero de ahí a tomar palabras de una persona y acomodarlas donde convenga para hacerla parecer cruel hay una enorme diferencia. Eso ya no es edición. Eso es manipulación. Porque una frase puesta en otro contexto puede transformar completamente el sentido de lo que alguien dijo.

Y después, cuando el público destruye a esa persona en redes sociales, ¿quién repara el daño? Nadie. La producción ya consiguió su momento viral, el programa obtuvo conversación y quien participó se queda cargando insultos, memes y ataques.

No sé quién tomó esa decisión ni cuál habría sido la intención. Tampoco puedo afirmar que existiera una orden para perjudicar a Ninel Conde. Pero sí puedo decir algo con absoluta claridad: si la versión de Ninel es correcta, la producción le debe una explicación al público y también a ella.

Porque los realities no deberían necesitar fabricar monstruos para conseguir rating. Y menos jugando con algo tan sensible como la muerte de un hijo. Ahí sí, señores, hay límites.

CINCO VECES FRENTE AL CÁNCER

Ahora quiero hablarles de una entrevista que personalmente me impactó. Este sábado a las ocho de la noche, por Imagen Televisión, tendré como invitado en El Minuto que Cambió Mi Destino, Sin Censura a Mauricio Martínez. Y qué historia tiene este hombre.

Mauricio es un verdadero guerrero. Ha sobrevivido cinco veces al cáncer. Cinco veces tuvo que escuchar una palabra que cambia la vida de cualquiera. Cinco veces tuvo que enfrentarse al miedo, a los tratamientos, a la incertidumbre y a esa pregunta que inevitablemente aparece cuando la salud se rompe: “¿Qué va a pasar conmigo?”.

Pero ahí está. De pie. Trabajando. Creando. Viviendo. Y eso es lo que hace particularmente poderosa esta conversación. Porque no entrevisté solamente al actor, sino al hombre que ha tenido que reconstruirse una y otra vez.

Hablamos de sus triunfos, pero también de sus caídas, de momentos muy difíciles, de las heridas que ha cargado y de los episodios transformaron su perspectiva de vida.

Hay entrevistas donde el invitado contesta. Y hay otras donde verdaderamente se abre, como la de Mauricio Martínez. Les aseguro que van a conocer una historia de vida que merece ser escuchada.

EL PODER DE NO QUITAR EL OJO DE LA META

También tuve oportunidad de conocer sobre el nuevo libro de Ronald Day, uno de los ejecutivos más importantes de la televisión hispana en Estados Unidos: El poder del enfoque. Y creo que el título resume buena parte de la historia profesional de Ronald. Él habla de cómo desde muy joven se concentró en objetivos concretos y cómo esa disciplina le abrió puertas hasta construir una trayectoria en una de las industrias más competitivas que existen.

Porque llegar es difícil. Pero mantenerse es mucho más complicado. Lo interesante del libro no es solamente conocer la vida de un ejecutivo exitoso. Es entender cuáles fueron las decisiones, hábitos, sacrificios y golpes que existieron antes de alcanzar esas posiciones.

Hoy vivimos en una época donde todo mundo quiere resultados inmediatos. Queremos éxito mañana y reconocimiento pasado mañana. Y si en tres semanas no ocurrió, abandonamos. Ronald propone lo contrario: enfoque, constancia y disciplina. Tres palabras que quizá no suenen tan espectaculares como “viral”, “fama” o “éxito”, pero que son más útiles. Su historia es la de un triunfador, sí, pero también puede convertirse en una lección para muchos jóvenes que hoy están comenzando sus carreras.

Vale la pena leer historias de gente que construyó una trayectoria trabajando y no esperando a que un algoritmo decidiera convertirla en famosa. Al final, tanto en la televisión como en cualquier profesión, hay una regla que sigue funcionando. Puedes tener talento, puedes tener oportunidades, puedes, incluso tener suerte, pero si no sabes hacia dónde vas, tarde o temprano terminas perdido. Y por eso el enfoque, como dice Ronald Day, puede terminar siendo uno de los mayores poderes que tenemos.