ARI, LAS RESPUESTAS SON PARA TUS VECINOS

Ari Telch está molesto con quien esto escribe. Después de que en De Primera Mano dimos espacio a las quejas de vecinos de la privada donde vive, en Cuernavaca, el actor reaccionó en redes sociales con mensajes que considero amenazantes. Uno me llamó la atención: que contrate “warriors” porque va a golpearme. Así entendí su mensaje y así lo señalo.

Fueron sus vecinos quienes acudieron al programa. Ellos nos hicieron llegar imágenes y testimonios sobre comportamientos que les preocupan. De acuerdo con lo que nos expusieron, son ocho los inconformes y acudieron a la Fiscalía de Morelos. Habrá que precisar en los expedientes quiénes formalizaron las denuncias y qué hechos corresponde investigar. Lo cierto es que la inconformidad no nació en esta columna ni la inventamos en un foro de televisión.

Ari tiene todo el derecho de responder, desmentir, presentar pruebas y acudir a las instancias que considere pertinentes. Si cree que difundimos algo falso, que lo señale y lo sustente. Pero anunciar golpes no aclara una sola de las quejas. A mí podrá reclamarme la cobertura; a sus vecinos tendrá que responderles por los hechos que le atribuyen. Confundir ambas cosas desvía la conversación.

No sé qué porcentaje de los habitantes de esa privada está inconforme con él. Hablo de quienes se acercaron a nosotros y expresaron temor por lo que aseguran vivir. Sus versiones deben escucharse y contrastarse, igual que la del actor. Una denuncia no equivale a una sentencia, pero tampoco deja de existir porque al señalado le moleste que se publique.

Aquí no voy a diagnosticar a nadie. No me corresponde atribuir estas conductas a un padecimiento, a una crisis emocional o a cualquier otra explicación médica. Lo que corresponde es revisar hechos, imágenes y testimonios. Si los vecinos mienten, que se demuestre. Si sus señalamientos tienen sustento, que se atiendan. La salud de una persona merece respeto; la tranquilidad de quienes viven a su alrededor, también.

Hay un dicho popular que aconseja detenerse a pensar cuando varias personas te señalan lo mismo. No lo tomo como una prueba de culpabilidad, porque la verdad no se decide por votación. Sí como una invitación a revisar lo que está pasando. Si varios vecinos dicen tener miedo, la respuesta razonable es aclarar el conflicto. Amenazar al periodista no devuelve la paz al fraccionamiento.

QUERÉTARO: LAS REGLAS DEBEN CUMPLIRSE

Sobre Gabito Ballesteros, quiero reconocer la decisión de las autoridades de Querétaro de hacer respetar las restricciones anunciadas para los espectáculos. No tengo una guerra personal contra los corridos tumbados ni contra quienes los interpretan. Mi objeción está en la exaltación del narcotráfico y de personajes que han hecho muchísimo daño. Se puede discutir una medida, pero eso no autoriza a ignorarla.

El concierto de Gabito fue suspendido cuando comenzó a interpretar AMG, según los reportes publicados sobre su presentación en la feria. Si al cantante se le notificó previamente qué canciones no estaban permitidas y decidió interpretarlas de cualquier manera, me parece correcto que se aplicaran las consecuencias previstas. La fama no puede convertirse en un permiso para hacer lo que a uno le dé la gana.

También hay que poner cada cosa en su lugar: la suspensión del espectáculo y su posterior detención son hechos distintos. Los primeros reportes del registro de su arresto no precisaban el motivo. Después se informó que fue liberado. Por eso no voy a presentar como un hecho demostrado que lo detuvieron simplemente por cantar un narcocorrido. Exigir respeto a las reglas también exige precisión al contar lo sucedido.

No me alegra que alguien pierda su libertad. Me parece positivo que las advertencias de una autoridad no se queden en palabras, siempre que su actuación esté sustentada. Mi felicitación al gobierno queretano es por hacer valer las condiciones del espectáculo. Y mi exigencia es la misma para todos: decisiones claras, consecuencias proporcionales y ninguna consideración especial por ser famoso.

VADHIR: HACEN FALTA RESPUESTAS

El asunto de Vadhir Derbez sigue generando preguntas. Circulan señalamientos sobre un presunto episodio en un crucero, viaje en el que también estuvo José Eduardo. No tengo elementos suficientes para dar por acreditados los detalles de esa versión, incluida la edad de la persona mencionada. Sería irresponsable convertir lo que se dice en una certeza o mezclarlo automáticamente con otros señalamientos.

José Eduardo evitó a los medios al llegar a La clase, según la información que tenemos. Eso llama la atención y aumenta las preguntas, pero no prueba un delito ni demuestra que la situación jurídica de su hermano empeoró. Ojalá haya respuestas claras y una investigación seria donde corresponda. Que se escuche a quien denuncia, que se permita responder a quien es señalado y que los hechos pesen más que el apellido.