La mujer que decidió hablar sin miedo

jHay entrevistas que nacen para promocionar un proyecto y otras que terminan convirtiéndose en un documento histórico. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la conversación que sostuve con Lucía Méndez para El minuto que cambió mi destino, sin censura, que esta noche, en punto de las ocho, transmitiremos por Imagen Televisión.

Se los digo con absoluto conocimiento de causa. Llevo décadas entrevistando a las figuras más importantes del espectáculo nacional e internacional y pocas veces me había encontrado a una entrevistada tan abierta, tan frontal y tan decidida a sacar de su pecho asuntos que durante años prefirió mantener guardados.

Lucía no llegó con la intención de cuidar su imagen. Llegó con la decisión de contar su verdad.

Y cuando una figura con más de cinco décadas de carrera decide hablar sin filtros, inevitablemente se convierte en noticia.

Durante la conversación recordó a su madre, una mujer que sigue siendo el gran amor de su vida. También evocó a su hermano Carlos, cuya ausencia todavía le provoca un profundo dolor. Pero conforme avanzó la entrevista comenzaron a aparecer los temas que durante años muchos intentaron conocer sin éxito.

Por primera vez explica con claridad cómo fueron realmente sus dos matrimonios.

Uno de ellos sigue estando rodeado por una cláusula de confidencialidad que le impide revelar algunos detalles, aunque sí ofrece suficientes elementos para entender por qué aquella relación terminó convertida en un enorme fracaso sentimental.

También habló, como nunca antes, de Pedro Torres.

Durante muchos años existieron rumores sobre las razones de aquella separación. Se dijeron muchas versiones, algunas exageradas y otras completamente inventadas.

Ahora es la propia Lucía quien explica qué ocurrió.

Relata que el productor atravesaba una etapa muy complicada debido a su relación con las drogas y que ella simplemente decidió no continuar viviendo una situación que ya resultaba insostenible.

No habla desde el rencor.

Habla desde la experiencia.

Y eso hace una enorme diferencia.

VERÓNICA CASTRO Y YURI, LOS TEMAS MÁS DELICADOS

Si algo llamó mi atención durante esta conversación fue la absoluta claridad con la que Lucía decidió abordar los dos pleitos más famosos de su carrera.

El primero, naturalmente, con Verónica Castro.

Durante décadas ambas fueron colocadas como rivales por el público, por las revistas y por la televisión.

Hubo momentos en que parecían ignorarse.

Otros en los que las indirectas eran evidentes.

Pero nunca la había escuchado hablar con la contundencia con la que lo hace en esta entrevista.

Explica qué fue lo que detonó definitivamente el distanciamiento.

Por qué considera que muchas cosas fueron injustas.

Qué situaciones jamás logró perdonar.

Y por qué hoy, tantos años después, ya no está dispuesta a quedarse callada.

Cada quien tendrá derecho a sacar sus conclusiones.

Yo simplemente hice mi trabajo: preguntar.

Y Lucía decidió responder.

Sin censura.

Sin condicionamientos.

Sin pedir que se editara absolutamente nada.

Pero si hay un momento que seguramente dará mucho de qué hablar es cuando aparece el nombre de Yuri.

Pocas personas conocían el origen verdadero del conflicto entre ambas.

Había versiones.

Rumores.

Especulaciones.

Ahora Lucía relata paso por paso qué ocurrió, por qué considera que fue víctima de una falta de respeto y por qué ese episodio terminó rompiendo una amistad que durante algún tiempo parecía sólida.

No voy a adelantar más.

Sería injusto contar aquí una entrevista que merece verse completa.

Por eso la invitación es muy sencilla.

Esta noche, ocho de la noche, Imagen Televisión.

Estoy convencido de que será una de las conversaciones más comentadas del año.

Porque cuando una estrella deja de cuidar el discurso y decide contar su verdad, el resultado suele ser explosivo.

PEDIR PERDÓN NO ES SUFICIENTE… HAY QUE HACERLO BIEN

Vivimos una época en la que una frase mal dicha puede recorrer el mundo en cuestión de segundos.

Las redes sociales amplifican absolutamente todo.

Una declaración.

Una broma.

Una ocurrencia.

Un insulto.

O una estupidez.

Todos los que trabajamos frente a una cámara, detrás de un micrófono o escribiendo una columna estamos expuestos a equivocarnos.

Yo mismo me he equivocado.

Sería absurdo negarlo.

Seguramente volveré a hacerlo alguna vez.

Porque somos seres humanos.

El problema nunca ha sido equivocarse.

El verdadero problema comienza cuando alguien intenta justificar lo injustificable.

Durante los últimos días vimos tres casos muy similares.

Pedro Sola terminó ofreciendo disculpas después de las terribles declaraciones que realizó sobre los perros que acompañan a sus dueños en algunos restaurantes.

No fueron simples opiniones.

Muchísimas personas consideraron que eran comentarios crueles, insensibles y completamente fuera de lugar.

Cuando uno tiene millones de personas escuchándolo todos los días debe entender que cada palabra tiene consecuencias.

También Alejandra Jaramillo terminó reculando después de las declaraciones que hizo sobre México durante la reciente polémica futbolística.

Y qué decir del comentarista argentino que decidió utilizar la descalificación fácil para referirse a nuestro país y a los mexicanos.

Los tres terminaron haciendo exactamente lo mismo.

Pedir perdón.

Y qué bueno que lo hicieron.

Siempre será mejor reconocer un error que permanecer instalado en la soberbia.

Sin embargo, también creo que las disculpas deben tener una condición indispensable.

Tienen que ser honestas.

No pueden venir acompañadas de pretextos.

Ni de explicaciones rebuscadas.

Ni, mucho menos, de mentiras.

Porque cuando alguien intenta justificar lo que dijo en lugar de asumirlo, la disculpa pierde credibilidad.

La gente distingue perfectamente cuándo existe un arrepentimiento auténtico y cuándo únicamente se trata de apagar un incendio mediático.