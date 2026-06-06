México en el centro del mundo

Estamos a unos días de que México vuelva a colocarse en el centro de los ojos del planeta. Este próximo jueves 11 de junio arrancará la justa deportiva más importante del mundo, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, y la expectativa es enorme.

Más allá de lo deportivo, que por supuesto es lo más importante, hay algo que me llama muchísimo la atención: el espectáculo de inauguración que se está preparando para la ocasión.

Por la información que ha trascendido, el elenco artístico será verdaderamente espectacular. Se habla de nombres como Belinda, Alejandro Fernández, Shakira, Maná, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, entre otros artistas de reconocimiento internacional.

Y la verdad me da muchísimo gusto que se piense en artistas latinos para un evento de esta magnitud. Durante años hemos demostrado que la música hecha en español tiene la capacidad de llegar a cualquier rincón del planeta y de competir con cualquier mercado.

Imagínese usted lo que significa reunir en un mismo evento a figuras de la talla de Shakira, una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos; a Alejandro Fernández, heredero de una dinastía musical que ha puesto en alto el nombre de México durante décadas; a Maná, una agrupación que sigue siendo referente mundial del rock en español; a Los Ángeles Azules, que lograron convertir la cumbia mexicana en un fenómeno internacional; y a Lila Downs, una artista que representa nuestra raíz e identidad cultural.

La inauguración de un evento de estas dimensiones no solamente sirve para presentar una competencia deportiva. También sirve para mostrarle al mundo quiénes somos, qué hacemos y qué tan capaces somos de organizar espectáculos de primer nivel.

México tiene experiencia de sobra.

Lo vimos en los Juegos Olímpicos de 1968.

Lo vimos en los Mundiales anteriores.

Lo hemos visto en innumerables eventos internacionales.

Por eso tengo confianza en que la ceremonia será espectacular y que millones de personas alrededor del planeta volverán a sorprenderse de la capacidad organizativa y artística de nuestro país.

Ojalá que todo salga como está planeado porque la vitrina será gigantesca.

Y hablando de espectáculos, esta noche quiero hacerles una invitación muy especial.

A las ocho de la noche los espero, como cada sábado, a través de Imagen Televisión en mi programa de entrevistas El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura.

La invitada es una mujer que el público mexicano conoce perfectamente bien.

Me refiero a Bárbara Torres.

Una actriz nacida en Argentina, pero que lleva ya 26 años viviendo en México.

Y déjeme decirle que la entrevista está buenísima.

Muchas veces vemos a los artistas en la televisión y creemos que conocemos toda su historia, pero cuando uno se sienta a platicar con ellos descubre cosas que jamás imaginó.

Bárbara habla de su infancia en Argentina.

De las razones que la llevaron a dejar su país.

De las dificultades que enfrentó cuando llegó a México.

De los momentos en los que no tenía trabajo.

De los rechazos.

De las puertas cerradas.

Y también de las oportunidades que poco a poco fueron apareciendo.

Por supuesto hablamos de La Familia P. Luche, programa que le cambió la vida para siempre.

Millones de personas la identifican como Excelsa y la siguen recordando con enorme cariño.

Sin embargo, detrás de ese personaje existe una mujer que ha trabajado muchísimo para construir una carrera sólida.

También platicamos del nacimiento de sus hijos, de su vida familiar y de las prioridades que tiene actualmente.

Y naturalmente llegamos al tema de La Casa de los Famosos.

Yo siempre he dicho que los reality shows son un arma de dos filos.

A algunos artistas les ayudan muchísimo.

A otros les terminan perjudicando.

Y en el caso de Bárbara, desde mi punto de vista, el programa no fue precisamente lo mejor para su imagen.

Lo digo con absoluto respeto.

Pero creo que el público terminó viendo una faceta de ella que no necesariamente la favoreció.

Ella misma habla de esa experiencia.

Explica qué fue lo que vivió.

Qué aprendió.

Qué haría diferente.

Y cómo enfrentó las críticas que llegaron después.

Por eso le digo que es una entrevista muy interesante.

De ésas que permiten conocer a la persona detrás del personaje.

Así que esta noche a las ocho los espero en Imagen Televisión.

Estoy seguro de que les va a gustar.

Y cambiando radicalmente de tema, esta noche también será muy especial para el público regiomontano.

La Arena Monterrey abrirá sus puertas para recibir a Grandiosas, un espectáculo que reúne a varias de las mujeres más importantes de la música en español.