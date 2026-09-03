Mariana habla; Aldo se va y la guerra apenas empieza

Este sábado a las ocho de la noche por Imagen Televisión tenemos El Minuto que Cambió Mi Destino, Sin Censura, y mi invitada es Mariana Echeverría. Y sí: habla, pero habla de verdad.

No va a promover una obra, no va a contar la historia de siempre y no va a contestar con frases aprendidas. Mariana rompe el silencio sobre temas que durante mucho tiempo estuvieron rodeados de rumores, versiones y medias verdades. Cuenta los verdaderos motivos de algunos de sus pleitos, explica por qué se distanció de ciertas personas y también responde una pregunta muy concreta: ¿hay posibilidad de reconciliación o ya no?

Pero lo más fuerte viene cuando recuerda una etapa de su carrera en la que llegó a presentarse en eventos privados para personas relacionadas con el narcotráfico. Ella misma lo cuenta. Dice que las llevaban a trabajar, que en ocasiones les tapaban los ojos para que no supieran exactamente dónde estaban y que el dinero llegaba en efectivo, incluso en portafolios. No es una película.

Es su testimonio. Y, claro, yo le pregunté lo que cualquiera preguntaría: ¿no le daba miedo?, ¿sabía quiénes eran?, ¿por qué aceptaba?, ¿qué pasaba si algo salía mal? Las respuestas, este sábado a las ocho de la noche. No se la pierdan.

QUÉ HORROR LO DE ATIZAPÁN

Lo ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, es verdaderamente espantoso. Un músico del grupo Camilo Séptimo fue asesinado junto con integrantes de su familia. Hasta una mascota murió. Así de brutal.

Aquí no caben chismes, bromas ni especulaciones irresponsables. Hay una investigación y ya se han reportado personas detenidas. También han trascendido versiones sobre un posible conflicto con alguien cercano o relacionado con negocios, pero eso tendrá que determinarlo la autoridad.

Lo importante es que el caso no se enfríe. Porque en México parece que cada semana aparece una tragedia nueva y la anterior termina enterrada entre titulares. No. Una familia fue asesinada. Eso merece justicia, seguimiento y responsables.

LOS QUINTANILLA: CUANDO LOS MILLONES ENTRAN POR LA PUERTA

La familia Quintanilla vuelve a estar metida en un pleito. Ahora entre A.B. Quintanilla y su hermana Suzette. ¿El tema? Dinero, derechos, negocios y el legado de Selena.

Qué casualidad. Mientras Selena sigue siendo una figura admirada en todo el mundo, alrededor de su nombre continúan los homenajes, los proyectos, la mercancía y, por supuesto, los millones de dólares.

Y cuando hay millones, casi siempre aparecen los problemas. Se ha hablado de una demanda por una cantidad que rondaría los 48 millones de dólares. Cuarenta y ocho millones.

No son cacahuates. Estamos hablando de una cantidad capaz de romper cualquier relación familiar. Ahora cada quien tendrá su versión, sus abogados y sus documentos. Pero qué triste que la memoria de Selena termine apareciendo una y otra vez en pleitos de dinero. Una artista que unió a millones y una familia que corre el riesgo de dividirse por completo.

ALDO RENDÓN: MUCHO RUIDO Y DE PRONTO, ADIÓS

La salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México fue sorpresiva. Muy sorpresiva. Porque durante semanas tuvo energía suficiente para pelearse, insultar, provocar, molestar y lanzar comentarios contra Mariana Ochoa y otros habitantes.

Para eso sí había pila. Pero de pronto se sintió mal y tuvo que dejar el reality. Se ha hablado de un problema hepático. Y aquí entra una pregunta básica: ¿qué exámenes médicos hacen antes de encerrar a una persona durante semanas? Porque esos realities no son vacaciones.

Hay presión, encierro, estrés, desvelo, mala alimentación, discusiones y un desgaste emocional brutal. Si alguien tiene un problema serio de salud, ¿no debería detectarse antes? No estoy diciendo que la producción haya sabido algo.

Estoy preguntando. Y preguntar es válido. Porque las televisoras ganan dinero, venden publicidad y consiguen rating gracias a los participantes. También tienen responsabilidad sobre ellos. Lo otro es que Aldo era un personaje muy polémico. Su salida puede afectar la dinámica del programa. Porque podrán decir muchas cosas de él, pero indiferente no era.

Y AHORA LLEGA LA GRANJA

Como si a La Casa de los Famosos le faltaran problemas, este domingo llega La Granja VIP. Y vamos a dejarnos de eufemismos. Es competencia directa.

La fórmula es prácticamente la misma: encierro, cámaras, nominaciones, pleitos, estrategias, romances, traiciones y personajes dispuestos a hacer lo que sea para permanecer en pantalla. Nada más que ahora habrá animales. Qué innovación.

El casting, eso sí, viene cargado de personajes polémicos. Y eso puede funcionar. Porque estos realities no viven de gente educadita que desayuna, lava los platos y se va a dormir temprano. Viven del conflicto. Viven del enfrentamiento, del personaje que dice lo que no debe decir y, sobre todo, del morbo.

Así que empieza la guerra. La Casa de los Famosos tiene semanas de ventaja. La Granja VIP tiene la novedad. Una tiene historias ya construidas. La otra llega con participantes que seguramente van a querer hacerse notar desde el minuto uno.

¿Quién gana? No los comunicados. No los conductores. No las cuentas de redes sociales. No los productores diciendo que rompieron récord. Gana quien tenga audiencia. Y eso se mide. Así de sencillo. A partir de este domingo, cada punto de rating va a doler. Y cada escándalo va a valer oro.