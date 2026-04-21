Garage, tribunales y escenarios: fin de semana de los que hacen historia

Arranco esta columna con una postal que, se los juro, no se repite todos los días. El domingo, sin tanta parafernalia ni reflectores, terminé en una venta de garage de esas que tienen más historia que muchos museos. La anfitriona fue nada menos que Chela Lora, esposa del gran rocanrolero mexicano, el irreverente, el incombustible líder de El Tri, Alex Lora, acompañado de su hija Celia.

Y ahí, entre recuerdos, guitarras, memorabilia y objetos que respiran décadas de rock nacional, ocurrió algo que para mí tiene un valor simbólico enorme: me regalaron unas botas que pertenecieron al mismísimo Alex Lora. Sí, leyó usted bien. Un pedazo de historia del rock mexicano ahora forma parte de mi vida.

Pero más allá del gesto, lo importante es el momento que vive El Tri. Se están preparando para celebrar nada menos que su 46 aniversario este próximo mes de julio, con una tocada en el Palacio de los Deportes. Y como si el rock y la vida no fueran ya una misma cosa para Alex y Chela, ahí mismo van a renovar sus votos matrimoniales.

Eso, señoras y señores, es amor del bueno… del que sobrevive a los excesos, a las giras, a las tentaciones y al paso del tiempo. No cualquiera.

GANÉ… Y NO ES MENOR COSA

Ahora sí, agárrense, porque lo que les voy a contar no es menor. Estoy en condiciones de decirlo con todas sus letras: le gané la demanda por supuesto daño moral a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, en contra de este que escribe.

Y no sólo la perdió… la perdió porque no pudo presentar una sola prueba que acreditara ese supuesto daño moral del que tanto habló.

Así de claro.

Pero la cosa no termina ahí. Me entero —y esto es delicado— que la abogada que contrató es funcionaria del gobierno de la Ciudad de México, específicamente del Metro, y que intentó hacer uso de influencias. Gravísimo. Y entonces viene la reacción del señor Chacón, que francamente deja mucho que desear. En lugar de asumir la derrota, manda un comunicado a través de uno de los reporteros que le hacen el favor de replicar sus versiones, diciendo que el juez resolvió “no de fondo, sino de forma”.

A ver, a ver… ¿cómo está eso?

¿Que no perdió de fondo? ¿Entonces qué perdió? Porque hasta donde entiendo, cuando no acreditas lo que demandas, pierdes. Punto.

Esto no es un juego de palabras, es una resolución judicial.

Y se los digo como es: esto es un triunfo para la libertad de expresión. Porque lo que se intentó aquí fue callar, intimidar, censurar. Y no lo lograron.

Además, hay otro tema que no se puede pasar por alto. El señor se presenta como “doctor en derecho”, pero los documentos que ha mostrado ante la Secretaría de Educación Pública carecen de validez oficial.

Entonces, ¿de qué estamos hablando?

MI RECONOCIMIENTO A QUIEN SÍ SABE

En este punto, tengo que hacer un reconocimiento público. Mi asesora legal, la abogada Mariana Gutiérrez Gutiérrez, desde el primer momento en que vio esa demanda me dijo:

“Esto no tiene ni pies ni cabeza. No hay forma de que prospere”.

Y así fue.

Profesional, contundente y sin titubeos. Así se ganan los casos.

¿Y MARIBEL? MAL ASESORADA

Siempre lo he dicho y hoy lo sostengo más que nunca: los problemas que enfrenta Maribel

Guardia, incluyendo el doloroso tema de no poder ver a su nieto, tienen mucho que ver con el pésimo asesoramiento de su marido.

Porque cuando las decisiones legales se toman desde la soberbia y no desde la estrategia, los resultados están a la vista.

Y lo que debería ser un tema familiar tratado con sensibilidad, se convierte en un espectáculo mediático lleno de errores.

NIURKA… COMO ES, SIN FILTRO

Pasando a otro tema, porque este fin de semana estuvo movidito, les cuento lo que pasó con Niurka Marcos en el reality La Mansión VIP.

Niurka se salió… o la sacaron, dependiendo a quién le pregunte usted. Pero lo que sí es un hecho es que se fue y no se fue sola: se llevó a Bruno, su pareja, con la frase que ya es marca registrada:

“Él vino conmigo y se va conmigo”.

Niurka asegura que hay irregularidades dentro del reality. Y pone sobre la mesa un punto que, ojo, es delicado: la participación de Sol León, quien además de concursante es patrocinadora.

Y eso, en cualquier formato serio, representa un conflicto de interés evidente.

Entonces, ¿es un reality o es un negocio disfrazado de competencia?

Ahí se las dejo.

RAPHAEL: UNA LECCIÓN DE VIDA

El sábado por la noche tuve la oportunidad de asistir al concierto de Raphael en el Auditorio Nacional.

Y lo que vi, se los digo sin exagerar, fue una lección de vida.

A sus 83 años, el señor se aventó dos horas de concierto sin descanso. Ni un titubeo ni una concesión ni una señal de debilidad.

Energía, disciplina, presencia escénica y, sobre todo, una voz que sigue siendo privilegiada.

Raphael no canta… interpreta, domina, arrastra.

En tiempos donde muchos artistas dependen de pistas, de efectos o de escándalos para mantenerse vigentes, lo de Raphael es un recordatorio de lo que significa ser un verdadero artista.

Mis respetos. De pie.

LO QUE VIENE… Y VA A DAR DE QUÉ HABLAR

Y como ya es costumbre, le adelanto lo que viene en El minuto que cambió mi destino sin censura, este sábado a las 8 de la noche por Imagen Televisión, canal 3.1.

Tendremos a dos figuras que marcaron época en la música regional mexicana: Jorge Medina y Josi Cuen, exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, ahora unidos en un concepto que está dando mucho de qué hablar.

La entrevista… es una joya.

Hay revelaciones, hay historia, hay emociones y hay cosas que nunca habían dicho.

No se lo puede perder.

Y COMO TODOS LOS DÍAS…

Finalmente, lo invito como todos los días a mi canal de

YouTube, Gustavo Adolfo Infante TV, hoy martes a las 11:15 de la mañana.

Transmito completamente en vivo, sin censura, sin guion y con toda la información del mundo del espectáculo.

Ahí se dicen las cosas como son.

Porque si algo ha quedado claro este fin de semana… es que, cuando uno habla con la verdad, ni las demandas ni los intentos de presión pueden callarlo.