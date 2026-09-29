¿Quién era la rubia que cenaba con Luis Miguel en Manhattan?

El viernes pasado, cerca de las 11 de la noche, varios comensales de uno de los restaurantes más exclusivos de Manhattan no podían dejar de mirar hacia una mesa. Ahí estaba Luis Miguel. Sí, El Sol de México. Perfectamente arreglado, tranquilo, cenando en Le Bernardin, acompañado de otra pareja y de una mujer rubia, elegantísima, de ésas que cuando entran a un lugar inmediatamente llaman la atención.

Pero había un pequeño detalle. Esa mujer no era

Paloma Cuevas. Y obviamente ahí empezaron las preguntas. ¿Quién era? ¿Qué hacía cenando con Luis Miguel? ¿Por qué estaban juntos? ¿Dónde estaba Paloma Cuevas?

Porque no estamos hablando de cualquier cantante. Estamos hablando de Luis Miguel, un hombre cuya vida sentimental ha generado titulares durante décadas. Y tampoco estamos hablando de una comida a las dos de la tarde.

Imagínense. Cualquier persona que estuviera en ese restaurante y reconociera a Luis Miguel seguramente volteó dos veces. Primero para comprobar que efectivamente era él. Y después para averiguar quién era la mujer que estaba cenando a su lado.

¿Problemas con Paloma? ¿Una amiga? ¿Una nueva relación? ¿Una empresaria? ¿Una reunión de trabajo? ¿Quién era la misteriosa acompañante?

Pues calma. Antes de inventarle a Luis Miguel una nueva conquista, les cuento que aquella mujer era nada más y nada menos que Carolina Herrera, la diseñadora internacional, una de las mujeres más elegantes y reconocidas de la moda mundial.

Carolina Herrera tiene 87 años y conserva una presencia extraordinaria. Así que, hasta donde se sabe, no existe aquí ningún romance secreto ni tampoco tenemos elementos para hablar de una ruptura con Paloma Cuevas. Pero eso no quita que la escena haya llamado muchísimo la atención.

Porque el primer dato era inevitable y tratándose de El Sol, eso basta para encender rumores.

Pero todavía hubo otra sorpresa aquella noche. Luis Miguel no tomó alcohol. Nada. Ni una copa de vino. Ni whisky. Ni coñac. Ni tequila. Nada de nada. El señor tomó agua. Así de sencillo.

En un restaurante de ese nivel, con una carta de vinos extraordinaria y seguramente con botellas que cuestan una verdadera fortuna, Luis Miguel decidió tomar agua. No sé si era francesa, italiana, de algún manantial finísimo o simplemente de una jarra del restaurante. Pero era agua.

Y esto sí me llamó la atención. Porque durante muchos años, alrededor de Luis Miguel existieron historias de fiestas, excesos, alcohol, largas noches y desveladas. Hoy estamos viendo otra imagen. Un Luis Miguel delgado. Cuidado. Disciplinado. Y, por lo visto, muy consciente de que para seguir recorriendo escenarios hay que cuidarse. Porque viene otra gira.

Y aquí es donde yo sí quiero entrarle al tema. Luis

Miguel viene de una gira gigantesca. Cientos de presentaciones por México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Llenó arenas. Llenó estadios. Vendió una cantidad brutal de boletos. Ganó muchísimo dinero. Y confirmó algo que nadie puede discutir: sigue siendo uno de los artistas más taquilleros de habla hispana.

Pero ahora que anuncia su regreso para el próximo año, yo me pregunto: ¿qué nos va a presentar? Porque tampoco se vale que Luis Miguel llegue, prenda las pantallas, salga perfectamente bronceado, cante los mismos temas, haga prácticamente los mismos movimientos y vuelva a aventar las famosas pelotas gigantes al público. Eso ya lo vimos. Y lo vimos mucho.

Luis Miguel es demasiado grande como para vivir simplemente de repetir una fórmula. Tiene un repertorio enorme. Tiene boleros. Tiene baladas. Tiene pop. Tiene mariachi. Tiene canciones que llevan años guardadas. Tiene músicos extraordinarios. Tiene presupuesto. Tiene nombre. Tiene público.

Entonces que lo use. Que se reinvente. Que cambie arreglos. Que rescate canciones. Que haga otra escenografía. Que prepare nuevas sorpresas. Que el público diga: “Esto nunca se lo había visto”.

Porque el público de Luis Miguel paga muchísimo dinero. Hay gente que compra avión, hotel, comidas y boletos carísimos con tal de verlo. Y ese público merece algo más que la repetición de una gira anterior.

Luis Miguel ya no necesita demostrar que llena estadios. Eso ya quedó clarísimo. Tampoco necesita demostrar que tiene éxitos. Los tiene de sobra. Ahora necesita demostrar que todavía puede sorprender. Y ése será el verdadero reto de su próximo tour.

Mientras tanto, el viernes pasado ya consiguió provocar conversación sin cantar una sola nota. Simplemente tuvo que sentarse a cenar en Manhattan con una mujer rubia, elegantísima… que no era Paloma Cuevas.

Durante algunos minutos más de uno seguramente se imaginó una historia completamente distinta. Al final, la acompañante era Carolina Herrera. El Sol tomó agua, cenó tranquilamente y siguió con su noche.

Pero la escena confirma algo: Luis Miguel todavía tiene ese poder. Aparece. Se sienta. Cena. Y todo mundo quiere saber con quién está.

Ahora falta saber si, cuando regrese a los escenarios, tendrá también la capacidad de provocar la misma sorpresa. Porque ser Luis Miguel garantiza atención. Pero seguir siendo El Sol de México exige algo más: renovarse y volver a deslumbrar.