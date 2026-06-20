El dolor de los padres, los hermanos distanciados y la historia impactante de Dorismar

Este domingo se celebra en México el Día del Padre. Una fecha que para millones de familias representa alegría, reuniones, abrazos, comidas interminables y fotografías que terminan guardadas para siempre en el álbum de los recuerdos. Es un día que debería estar lleno de sonrisas, de agradecimientos y de reconocimiento para quienes tuvieron la enorme responsabilidad de formar, educar y sacar adelante a sus hijos.

Sin embargo, no para todos será una jornada feliz, mientras muchos padres estarán rodeados de sus hijos, habrá otros que vivirán este domingo con una enorme tristeza en el corazón. Hombres que por diversas circunstancias, no podrán abrazar a quienes más aman. Padres que, independientemente de los conflictos con sus exparejas o de las diferencias familiares, siguen sintiendo el vacío de no poder convivir con sus hijos.

Y cuando hablo de esto, inevitablemente vienen a mi mente algunos casos que he seguido muy de cerca durante años.

Uno de ellos es el de Julián Gil.

Han pasado los años y sigue siendo imposible no sentir empatía por la situación que vive el actor argentino. Desde que terminó su relación con Marjorie de Sousa, la batalla por la convivencia con el pequeño Matías se convirtió en uno de los conflictos familiares más mediáticos del espectáculo latinoamericano.

Todos conocemos la historia. Demandas, declaraciones, entrevistas, resoluciones judiciales y una guerra pública que parece no tener fin.Lo más triste es que, en medio de todo, existe un niño que crece y un padre que sigue deseando formar parte activa de su vida.

Julián ha manifestado una y otra vez su deseo de convivir con su hijo. Lo ha dicho en entrevistas, lo ha expresado en redes sociales y lo ha repetido frente a las cámaras cada vez que tiene oportunidad. Sin embargo, la realidad es que este Día del Padre, una vez más, no podrá compartirlo con Matías.

Y eso duele. Duele porque más allá de las diferencias que puedan existir entre dos adultos, ningún niño debería convertirse en un instrumento de venganza emocional.

Duele porque el tiempo no regresa, porque la infancia pasa demasiado rápido, porque ningún padre recupera los cumpleaños perdidos, las navidades ausentes o los abrazos que nunca llegaron. Pero Julián no es el único.

Hay otro caso que me toca particularmente porque conozco de cerca el sufrimiento que existe detrás. Me refiero a Reynaldo Lozano, mejor conocido por muchos como El Papirrín. Reynaldo atraviesa una situación complicada desde hace varios años.

Tras separarse de Carla, madre de sus dos hijos menores, se ha visto imposibilitado de convivir con ellos. Lo más impactante es el tiempo. Tres años y cuatro meses. Repito la cifra porque parece increíble. Tres años y cuatro meses sin ver a sus hijos.

Imaginen por un momento lo que significa eso para cualquier padre. Perderse cumpleaños, festivales escolares, navidades, graduaciones. Perderse simplemente el crecimiento cotidiano. Ver fotografías y darse cuenta de que esos niños ya no son los mismos que recordaba. Escuchar una voz diferente. Descubrir que crecieron sin poder estar presente.

Por supuesto que Reynaldo sufre. Sería inhumano pensar lo contrario. Y estoy seguro de que este Día del Padre será especialmente difícil para él. Porque cuando un hombre ama a sus hijos, la ausencia se convierte en una herida permanente.

Una herida que no sana, que acompaña todos los días, que aparece cada vez que ve a otros padres abrazando a sus hijos.

Por eso, desde este espacio, quiero enviar un abrazo a todos aquellos hombres que este domingo no podrán celebrar junto a quienes más aman.

A los que están separados por conflictos legales. A los que enfrentan procesos familiares. A los que viven lejos. A los que fueron alejados. Y también a quienes ya no tienen físicamente a sus hijos o a sus padres. Porque el Día del Padre no siempre es una fecha de alegría. A veces también es una fecha de nostalgia. Y de mucho dolor.

CUANDO LOS HERMANOS SE CONVIERTEN EN EXTRAÑOS

La semana pasada tuve la oportunidad de presentar en mi programa El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura una de las entrevistas más emotivas que he realizado en los últimos tiempos. Mi invitado fue Ulises de la Torre. Y debo reconocer que me sorprendió profundamente la honestidad con la que habló. Ulises abrió su corazón. Sin filtros, máscaras o poses.

Entre muchos temas, abordó la dolorosa ruptura que mantiene desde hace seis años con su hermano Arath de la Torre. Una historia que para quienes tenemos hermanos resulta particularmente difícil de entender. Porque las diferencias familiares existen. Las discusiones son normales. Los desacuerdos forman parte de cualquier relación humana. Pero cuando pasan seis años sin hablarse, estamos hablando de algo mucho más profundo.

Durante la conversación, Ulises hizo algo que llamó poderosamente mi atención. Le pidió perdón públicamente a su hermano. Sí. Dijo que si en algún momento le faltó a él o a sus sobrinos, lo lamentaba profundamente.

Dijo que nunca fue su intención lastimarlo, que deseaba reconstruir la relación. Y lo hizo con evidente emoción. Fue un momento genuino. De ésos que no pueden fingirse frente a una cámara. Sin embargo, poco después ocurrió algo que muchos interpretaron como una respuesta indirecta de Arath.

El conductor publicó un mensaje en sus redes sociales que generó enorme conversación. En dicho mensaje habló de aquellas personas que no se hacen responsables de sus actos.

De quienes buscan victimizarse. De quienes olvidan el daño que provocaron. Y, aunque nunca mencionó directamente a Ulises, para muchos el destinatario parecía evidente.

La interpretación fue inmediata. Y la conclusión también. Arath no parece estar listo para una reconciliación. Por lo menos no ahora.

Por supuesto, solamente ellos conocen la verdadera historia. Solamente ellos saben qué ocurrió, sólo ellos conocen las heridas que siguen abiertas. Pero si algo puedo decir después de tantos años entrevistando artistas, actores, cantantes y figuras públicas, es que los conflictos familiares suelen ser los más difíciles de resolver.

Porque no se trata de dinero, de contratos, de negocios, sino de emociones y éstas son infinitamente más complejas.

Ojalá me equivoque. Ojalá algún día vuelvan a encontrarse, a abrazarse. Porque la vida es demasiado corta para desperdiciarla entre resentimientos. Y porque no existe mayor tragedia que perder tiempo con las personas que amamos.

DORISMAR: DE LA FAMA, LA DEPORTACIÓN Y EL DOLOR FÍSICO

Hablando de El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura, esta noche tengo una invitación muy especial para ustedes. Como cada sábado, a través de Imagen Televisión, canal 3.1, presentaremos una entrevista de estreno que estoy seguro dará muchísimo de qué hablar.

La protagonista es una mujer que durante años ha sido considerada una de las figuras más bellas y sensuales del espectáculo latino. Me refiero a Dorismar.

Una mujer que todos conocemos por su carrera como modelo, conductora y actriz. Pero detrás de esa imagen pública existe una historia de vida impresionante. Y créanme cuando les digo que en esta conversación se abrió como pocas veces la hemos visto.

Dorismar nació en Argentina. Persiguió sus sueños. Cruzó fronteras. Luchó por construir una mejor vida. Y terminó enfrentando situaciones extremadamente dolorosas.

EL DÍA QUE LO PERDIÓ TODO

Una de las partes más impactantes de la conversación tiene que ver con su situación migratoria en EU. Ella misma relata cómo fue deportada junto con quien entonces era su esposo.

Una experiencia traumática. Humillante. Difícil. De ésas que cambian la vida para siempre.

La historia es impresionante. Perdió estabilidad, patrimonio, seguridad y tuvo que empezar prácticamente desde cero.

También nos cuenta cómo le congelaron cuentas bancarias y cómo gran parte de lo que había construido desapareció en cuestión de días. Como si eso no fuera suficiente, comparte una experiencia que todavía hoy le provoca dolor. La intervención de un cirujano plástico en México que terminó convirtiéndose en un verdadero viacrucis.

UNA CIRUGÍA QUE SE CONVIRTIÓ EN PESADILLA

Una situación que afectó directamente su nariz. Una experiencia física y emocionalmente devastadora. Durante la entrevista describe el sufrimiento. La incertidumbre. Las operaciones. Los tratamientos. Y las consecuencias que tuvo que enfrentar.

Escucharla resulta estremecedor. Porque detrás de la figura pública aparece una mujer vulnerable. Una mujer fuerte. Una mujer que ha tenido que levantarse una y otra vez después de caer.

Eso es precisamente lo que más me gusta de este programa. Mostrar el lado humano. Mostrar las historias que no siempre aparecen en las portadas. Mostrar a las personas detrás de los personajes.

Y por eso estoy convencido de que esta entrevista vale muchísimo la pena. Los espero esta noche a las ocho de la noche por Imagen Televisión.

Estoy seguro de que conocerán una faceta de Dorismar que muy pocos han visto. Y créanme. Después de escucharla, la admirarán mucho más.