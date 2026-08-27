Daniel Giménez Cacho: el actor de los siete premios Ariel que conoció al subcomandante Marcos

Este sábado a las ocho de la noche tenemos una cita con El Minuto que Cambió mi Destino, Sin Censura, a través de Imagen Televisión, y les puedo asegurar que esta entrevista es verdaderamente especial porque tuve enfrente a uno de los mejores actores que ha dado México: Daniel Giménez Cacho.

Estamos hablando de un señor actor, de un hombre que ha construido una carrera basada en el talento, en el teatro, en el cine y en personajes que se quedan en la memoria. Nada más para que se den una idea: ha ganado siete premios Ariel, que es el reconocimiento más importante que entrega la industria cinematográfica mexicana y, para muchos, prácticamente el único premio nacional de cine que verdaderamente pesa.

Pero, más allá de los reconocimientos, me interesaba conocer al hombre que está detrás del actor. Daniel me habló de su infancia, de sus padres, de cómo empezó a acercarse al teatro, de aquellas primeras obras que realizó cuando todavía estaba descubriendo cuál sería su camino y de todas esas experiencias que terminaron formando al extraordinario intérprete que conocemos actualmente. Y hubo una confesión que me llamó muchísimo la atención.

LA DEPRESIÓN QUE LE PROVOCÓ TELEVISA

Giménez Cacho me contó lo que significó para él entrar a trabajar a una empresa como Televisa y cómo aquella experiencia llegó incluso a provocarle una depresión.

Imagínense nada más. Para millones de actores entrar a Televisa durante décadas significaba haber llegado a la cima, tener trabajo, exposición, fama y probablemente una carrera asegurada. Sin embargo, para Daniel la experiencia fue completamente diferente y en la entrevista explica perfectamente por qué.

Eso es precisamente lo interesante de sentarse frente a un personaje de este nivel: descubrir que detrás del éxito también existen dudas, frustraciones, momentos de angustia y decisiones que pueden cambiar completamente una carrera.

Por supuesto hablamos del cine, de los directores con los que ha trabajado, de su manera de construir personajes y de la enorme diferencia que existe entre hacer televisión, teatro y películas.

Además, Daniel está entrando a una nueva etapa profesional porque prepara una nueva obra teatral en la que, por primera vez en su carrera, enfrentará el enorme reto de realizar un monólogo.

Y cualquiera que conozca un poquito de teatro sabe que un monólogo no es cualquier cosa. No tienes compañeros que te rescaten, no tienes con quién repartir la atención del público: eres tú, el escenario y los espectadores. Si algo sale bien, es tuyo; si algo sale mal, también.

Para un actor con la trayectoria de Giménez Cacho será interesantísimo verlo enfrentarse a ese reto. Y hay otra historia que seguramente les va a llamar muchísimo la atención: Daniel Giménez Cacho conoció al subcomandante Marcos. ¿Cómo fue ese encuentro?, ¿dónde sucedió?, ¿qué hablaron? Todo eso nos lo cuenta este sábado.

Para mí fue un verdadero honor haber tenido la oportunidad de sentarme a conversar con un actor de este tamaño. Así que los espero este sábado, ocho de la noche, por Imagen Televisión, en El Minuto que Cambió mi Destino, Sin Censura.

LA GRANJA YA LE RESPIRA EN LA NUCA A LA CASA

Ahora sí, vámonos a los realities porque me parece que en La Casa de los Famosos México ya están empezando a sentir pasos en la azotea.

¿La razón? El casting que está armando su competencia, La Granja VIP. Hasta el momento apenas se han revelado alrededor de diez nombres de las figuras que estarán participando, pero todavía faltan otros tantos y les puedo adelantar algo: vienen personajes polémicos, conocidos y con historias suficientes como para generar conversación.

Y ésa puede terminar siendo la gran diferencia. Porque seamos claros: en La Casa de los Famosos México metieron a algunos personajes realmente conocidos, pero también a varios que, con todo respeto, probablemente los conocen mucho, pero en su casa.

Una cosa es tener millones de seguidores en redes sociales y otra muy diferente que el gran público sepa quién eres, conozca tu trayectoria y tenga una opinión sobre ti. Un reality necesita personajes que despierten algo desde antes de entrar: amor, odio, curiosidad, polémica, admiración, lo que sea. Pero tiene que existir una historia. Porque cuando metes a alguien que nadie conoce, primero tienes que explicarle al público quién es y después esperar que genere interés.

¿GALILEA MALTRATÓ A YANET?

Por otro lado, ha recibido muchísimas críticas Galilea Montijo por la manera en que se dirigió a Yanet García, la última habitante que salió de La Casa. Prácticamente le reclamaron que durante su estancia había sido como un mueble: que no generaba conversación ni polémica ni crítica ni conflictos ni absolutamente nada.

Perdón, pero me pareció demasiado. Una cosa es decirle a un participante que quizá pudo haber dado más dentro del reality y otra muy distinta prácticamente responsabilizarlo de que el programa no haya generado el contenido que la producción esperaba.

No todos tienen que entrar a mentarse la madre. No todos tienen que inventarse un pleito. No todos tienen que acostarse con alguien, gritar, insultar o provocar una bronca para justificar su estancia. Además, me parece que Galilea fue excesivamente dura y hasta agresiva en la manera de plantearlo, aunque también creo que probablemente estaba siguiendo instrucciones de la producción.

Porque finalmente ella es la conductora, no la productora del programa. Pero si ésa es la nueva regla, entonces deberían decirlo desde el casting: “Aquí no buscamos personas, buscamos gente que se pelee”. Así todos sabemos de qué se trata.

NOS VEMOS TODOS LOS DÍAS A LAS 11:15

Y antes de despedirme quiero recordarles que todos los días tenemos una cita en Gustavo Adolfo Infante TV, a través de YouTube y Facebook.

Ahí tengo la oportunidad de hacer un programa verdaderamente sin censura, donde hablamos de todo lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo, damos información, opinión, exclusivas y, sobre todo, decimos las cosas como son. La cita es todos los días a las 11:15 de la mañana y hasta la una de la tarde.