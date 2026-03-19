El circo legal, las divas y las verdades que nadie quiere escuchar

EN LOS TRIBUNALES: CUANDO LA REALIDAD SUPERA AL DISCURSO

Estuve en los juzgados de la Ciudad de México. Sí, ahí donde no hay reflectores, donde no hay maquillistas ni apuntadores, donde las cosas se dicen bajo protesta de decir verdad y no con teleprompter. Ahí me presenté por la demanda que interpuso Marco Vinicio Chacón Fernández por supuesto daño moral.

Y desde el primer minuto, el tono fue claro: una narrativa que intenta sostenerse, pero que se cae por su propio peso.

Chacón asegura no ser figura pública. Y aquí es donde uno se pregunta: ¿En serio? ¿De verdad? Porque hay que tener memoria —y sobre todo congruencia—. Estamos hablando de una persona que ha cobrado por aparecer en medios, que participó en programas como Apostarías por mí, donde no sólo dio la cara, sino hasta consejos de pareja. Un hombre que además vendió su boda a una revista de espectáculos.

Entonces, ¿en qué momento deja de ser figura pública? ¿Cuando le conviene? Porque una cosa es querer jugar al anonimato y otra muy distinta es pretender borrar el pasado mediático a conveniencia jurídica.

EL JUICIO “MENOS FUERTE”... SEGÚN ÉL

Llegó al tribunal con una frase que no pasó desapercibida: que este era el juicio “menos fuerte” que enfrenta. Imagínese usted. Si éste es el menos complicado, ¿cómo estarán los otros?

Y ahí es donde inevitablemente se abre otra puerta: la del supuesto testamento de Julián Figueroa. Un documento que, según se ha señalado, presenta irregularidades graves. Firmas que no coinciden, inconsistencias evidentes y hasta versiones que hablan de manipulación fuera de los libros notariales.

Un tema delicadísimo, porque no estamos hablando de un trámite cualquiera, sino del legado de una persona que ya no está para defenderse.

Chacón fue albacea. Y eso, lejos de ser un detalle menor, lo coloca en el centro de una tormenta legal que apenas empieza a mostrar su verdadera dimensión.

DOS MILLONES DE PESOS… Y UNA PREGUNTA MORAL

Pero si algo me llamó profundamente la atención fue la respuesta sobre la pensión solicitada a Imelda Garza Tuñón.

Sí, leyó bien: una pensión por el tiempo que, dicen, vivió en casa de Maribel Guardia. La cifra: más de dos millones de pesos.

Aquí es donde el tema deja de ser legal y se vuelve moral. Porque más allá de lo que determinen los jueces, hay una pregunta que no se puede esquivar: ¿en qué momento una convivencia familiar se convierte en una factura millonaria?

¿De verdad estamos hablando de apoyo... o de una cuenta por cobrar?

MARIBEL, MAL ACONSEJADA

Lo digo con todas sus letras: creo que Marco Chacón ha venido aconsejando muy mal a Maribel Guardia. Y las consecuencias están a la vista.

Una mujer que ha sido querida, respetada y admirada por generaciones, hoy se encuentra en medio de un conflicto que la está alejando —y probablemente la alejará aún más— de su único pariente sanguíneo directo: su nieto, José Julián Figueroa Garza.

Un niño que, por cierto, estuvo en el centro de intentos de separación de su madre.

Y ahí es donde todo se vuelve todavía más grave. Porque una cosa es un pleito entre adultos y otra muy distinta es involucrar a un menor en una batalla que no le corresponde.

GRANDIOSAS 2026: EL ESPECTÁCULO QUE SÍ VALE LA PENA

Pero no todo es oscuridad. También hay espacio para la música, para el talento y para el espectáculo bien hecho.

Se presentó el concepto Grandiosas 2026, una producción de Hugo Mejuto que reúne a figuras de peso completo: Alicia Villarreal, Lucía Méndez, Laura León, Ángela Carrasco, Ana Cirré y Filippa Giordano.

Un elenco que no necesita filtros ni escándalos para llenar recintos.

Tuve oportunidad de platicar con ellas y, como siempre, las historias detrás del escenario son tan interesantes como lo que ocurre sobre él.

Destaco un momento especial: el dueto entre Lucía Méndez y Alicia Villarreal, interpretando un tema que fuera éxito de Camilo Sesto. Una combinación que, en papel, podría parecer improbable, pero que en escena funciona.

ALICIA VILLARREAL: RECLAMO Y RESPUESTA

Antes de la entrevista, Alicia Villarreal —una auténtica reina del regional mexicano— me encaró. Así, directo. Sin rodeos. Me reclamó porque, según ella, no quiero a su pareja, Cruz Cibad Hernández. Y aquí hay que decir las cosas como son. Mi respuesta fue clara: no se trata de querer o no querer. Se trata de preocupación. De cuestionar si la persona que está a su lado es sincera, si es honesta, si realmente suma.

Porque cuando se trata de una figura pública, el entorno importa. Y mucho.

Alicia, con toda la razón del mundo, me respondió que sus emociones le pertenecen. Que ella sabe lo que hace. Y tiene razón. Porque al final del día, cada quien es dueño de sus decisiones... y de sus consecuencias.

HEIDY INFANTE: UNA HISTORIA QUE DUELE

Y hablando de historias fuertes, quiero hacer una invitación muy especial.

Este sábado, a las 8 de la noche, en El minuto que cambió mi destino sin censura, tendremos a Heidy Infante, nieta de Pedro Infante. Y créame, lo que cuenta no es cualquier cosa.

Habla de una vida marcada por el dolor, por conflictos familiares y por una relación profundamente complicada con su tía, Lupita Infante Torrentera.

Acusaciones fuertes. Señalamientos delicados. Una historia que, según ella, incluye maltrato, agresiones y una infancia que dista mucho de ser feliz.

Pero también es una historia de resistencia. De alguien que, pese a todo, ha logrado salir adelante. No es un cuento de hadas. No es Disneylandia. Es la vida real. Y vale la pena escucharla.

ENTRE LA FARSA Y LA VERDAD

Hoy, más que nunca, queda claro que vivimos en una industria donde la línea entre lo público y lo privado se cruza constantemente… pero no siempre con honestidad.

Donde algunos quieren reflectores cuando les conviene y anonimato cuando no.

Donde se venden historias de amor… y luego se cobran como si fueran deudas.

Donde los pleitos legales se disfrazan de agravios morales.

Y en medio de todo eso, lo único que debería importar —pero muchas veces se olvida— es la verdad. Ésa que no necesita maquillaje. Ésa que no se negocia. Ésa que, tarde o temprano, siempre sale a la luz.