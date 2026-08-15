Reflexiones sobre el desempeño económico en el mundo

El objetivo es dar un panorama general de dónde se ubican algunas de las principales economías del mundo. Si hay que resaltar algo positivo es que la inflación no es un problema, y algo negativo es que el déficit público sí lo es.

Revise cinco indicadores de 40 de las principales economías del mundo. La evidencia muestra que hay comportamientos divergentes por bloques de países.

El primer indicador es el crecimiento económico del segundo o primer trimestre de 2026 respecto de un año antes. El país con mayor tasa de crecimiento es Taiwán (12.9 por ciento).

Los países con buenas tasas de crecimiento (mayor a 3.5%) se concentran en Asia e incluyen a China, India, Indonesia, Corea del Sur y Singapur. Fuera de la región sólo se puede mencionar a Dinamarca, Polonia y Egipto.

Es evidente que el alto crecimiento está sucediendo en una región del mundo, en tanto que en occidente las tasas de crecimiento son limitadas. México con un crecimiento de 2.2% se ubica en este segundo grupo.

El segundo indicador es la inflación al mes de julio. Inflaciones de doble dígito sólo se observan en Turquía y Argentina (niveles de 30%) y en Egipto (14.9 por ciento). En la mayoría de los países se encuentran en niveles debajo de 5% con México teniendo 3.1 por ciento.

Es claro que no hay presiones inflacionarias importantes a pesar del comportamiento de los precios del petróleo en 2026.

El tercer indicador está relacionado con el mercado laboral. Los países con una tasa de desempleo superior a 10% son España y Sudáfrica. Niveles cercanos a 10%, pero por debajo se observan en Suecia y Chile, y un poco más abajo en Francia, Grecia y Colombia. Sí hay países con problemas de desempleo.

Los países con una tasa de desempleo menor a 3% son una minoría. En este grupo se encuentra México.

En algunos casos el nivel se explica por la estructura poblacional. Japón y Corea del Sur son países que tienen una baja natalidad, que están envejeciendo, y por lo tanto la fuerza laboral disponible para trabajar es más pequeña.

El cuarto indicador es la cuenta corriente. En este caso hay una separación más o menos pareja entre el número de países que tienen superávit y quienes tienen déficits porque el neto mundial es cero. México tiene un déficit pequeño.

El grupo de los países con déficits importantes incluye a Estados Unidos, lo que explica las políticas de Donald Trump. De los países que tienen superávit las historias detrás son variadas, pero el común denominador es que hay un motor de exportaciones importante.

En el caso de China es ser la principal fábrica del mundo, Taiwán y Corea del Sur son países que exportan un gran volumen de semiconductores y Noruega exporta petróleo.

El quinto indicador es el de finanzas públicas. En este caso la mayoría de los países tienen déficits, lo que es consistente con la historia de que hay una tendencia a un mayor endeudamiento público. México con un déficit de casi 4% del PIB va con la tendencia.

La lista de países que son la excepción, ya que sus gobiernos tienen un superávit superior a 0.5% del PIB es pequeña: Grecia, Dinamarca, Noruega, Taiwán y Singapur.

Si ubicamos el desempeño económico de México respecto de otros países es muy promedio. No sobresaliente, pero tampoco mal.