Frentes Políticos / 6 de junio de 2026

1. Petroquímica real. En Coatzacoalcos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 190 mmdp rumbo a 2030 para colocar a Veracruz en el centro de un ideal que mezcla fertilizantes, complejos petroquímicos, carreteras, agua y salud. El planteamiento busca revivir una industria que durante años acumuló promesas, diagnósticos y, sobre todo con Rocío Nahle, pocos resultados visibles. La clave está en el detalle, inversión pública e inversión mixta, pero sin entregar concesiones. Ahí se juega la diferencia entre rescate productivo y reedición de viejas fórmulas. Que la gobernadora veracruzana no eche todo a perder.

2. Último bastión. Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, llega al 7 de junio con una misión que rebasa la renovación de 25 curules en el Congreso local, defender el último reducto donde el PRI conserva control territorial sin intermediarios. La ruptura con el PAN obliga al tricolor a probar que su maquinaria aún camina sola, mientras la alianza Morena-PT busca convertir cada distrito ganado en evidencia de que la marea federal puede abrir grietas locales. Este fin de semana observaremos un tablero que funciona como termómetro político más que electoral. No se disputa una gubernatura: se mide la resistencia, ésa, la que mantiene a flote.

3. Mahahual. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, decidió cerrar la puerta al proyecto turístico que encendió alarmas ambientales y abrir otra hacia un decreto que limite el desarrollo de Mahahual al ecoturismo. La jugada combina protección territorial, cálculo político y respuesta a una controversia que crecía en Quintana Roo. El anuncio coloca a la gobernadora Mara Lezama en una ruta donde comunidad, conservación e inversión deberán convivir sin romper el equilibrio. Sobre el papel suena atractivo. En los hechos vendrá la prueba: definir quién gana, quién cede y quién espera. El decreto llegará. La presión sigue ahí.

4. Ocurrente. El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, respondió a las críticas por la ajolotización urbana con un video presentando un jarabe llamado Ajolotius. La ocurrencia buscó trasladar la discusión de los muros pintados a quienes “la hacen de tos”. El problema es que cuando un funcionario ocupa el reflector para un mal chiste, el debate cambia de terreno y la gestión desaparece del cuadro. Las redes hicieron su trabajo, amplificaron la pieza, “celebraron” el ingenio, y cuestionaron las prioridades. Un frasco, una cámara y mucho sarcasmo. Pequeña dosis de un gobierno en cápsulas.

5. Fronteras. La CNTE decidió mover el conflicto a donde más duele: en la circulación binacional. Con apenas unos cientos de manifestantes, el bloqueo en El Chaparral volvió visible una protesta que llevaba semanas buscando mayor impacto. Gerónimo Castro, coordinador municipal de la CNTE en Tijuana, defendió la medida como respuesta a compromisos incumplidos, mientras Juan José Pon Méndez, secretario de Gobierno de Baja California, abrió una mesa para contener la escalada. En el fondo, la presión apunta hacia Martí Batres, director general del ISSSTE, porque la exigencia sigue siendo la misma. Igual que la negativa.