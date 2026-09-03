Frentes Políticos / 3 de septiembre de 2026

1. Autonomía. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió, en la Cuarta Transformación no hay fractura, dijo, y su gobierno tiene conducción propia. Rechazó que Andrés Manuel López Obrador intervenga en sus decisiones y calificó de “machista” la idea de que una mujer necesite que un hombre gobierne detrás de ella. También defendió que las candidaturas de Morena se definan mediante encuestas y no desde Palacio. Hay plena autonomía, unidad y confianza en el rumbo del país. México tiene gobierno y tiene una ruta propia, aseveró. Lo demás, concluyó Sheinbaum, es ruido de quienes quisieran ver rupturas donde no hay.

2. Unidad. Ricardo Monreal y Omar García Harfuch afinan la agenda de seguridad antes de que San Lázaro abra la glosa del Segundo Informe presidencial. El encuentro muestra coordinación entre el Legislativo y el Gabinete de Seguridad para revisar resultados, estrategias contra la delincuencia y las acciones emprendidas bajo la conducción de Claudia Sheinbaum. Harfuch llegará al escrutinio parlamentario con cifras y una oposición que hurgará en cada número. Monreal, como responsable de conducir los trabajos, tendrá que garantizar que la revisión no se convierta en trámite. Seguridad y resultados, la prueba está en las calles.

3. Movilidad. El gobernador Pablo Lemus convierte una necesidad cotidiana en una política pública que sana donde más duele, el bolsillo. Jalisco garantiza transporte público gratuito para niñas y niños de 5 a 12 años, con una cobertura estimada de 75 mil beneficiarios. Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, indica que se busca que el costo del traslado no se convierta en una razón para faltar a la escuela y, de paso, acerca a las nuevas generaciones a una movilidad más incluyente. Menos barreras para las familias, más oportunidades para la infancia. Así se hace.

4. Desdeñada. El video es demoledor. La ministra de la SCJN Lenia Batres intenta integrarse al grupo, pero sus colegas avanzan y termina quedándose atrás. Mientras Yasmín Esquivel aparece arropada por varios ministros, la llamada ministra del pueblo camina por su cuenta. Dentro del pleno tampoco encuentra precisamente aliados. En una discusión hace unos días, Esquivel le recordó que las comunidades indígenas que Batres dice defender sí fueron escuchadas y hasta obtuvieron una resolución favorable, donde Batres votó en contra. Si aspira a presidir la Corte, lo elemental es que sus compañeros quisieran caminar con ella, pero...

5. Clan. Enrique Inzunza volvió al Senado y lo hizo escudándose de las preguntas. Rechazó responder sobre señalamientos que calificó de ficticios y avisó que no pedirá licencia ni siquiera si se lo solicita Claudia Sheinbaum. Apenas arrancó la sesión, Adán Augusto López dejó su escaño para ir a saludarlo. El gesto llama la atención: uno enfrenta cuestionamientos por el entorno de seguridad que surgió durante su gobierno en Tabasco; el otro es el primer senador mexicano señalado por EU por presuntos vínculos con el crimen organizado. Dos historias distintas, una misma escena. Tal para cual.