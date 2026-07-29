Frentes Políticos / 29 de julio de 2026

1. Sin titubeos. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza a Stephen Miller, asesor de Donald Trump, al recordar que en México gobierna el pueblo y que la estrategia de seguridad se construye desde las instituciones nacionales. También puso el dedo en la llaga al señalar que EU debe asumir su responsabilidad en el consumo de drogas, el tráfico de armas y el lavado de dinero que alimentan a las organizaciones criminales. La cooperación entre ambos países sólo puede sostenerse sobre el respeto mutuo y la corresponsabilidad, no sobre descalificaciones dictadas por la coyuntura electoral estadunidense. Firmeza es lo que hay.

2. Doble boleta. El consejero del INE, Uuc-kib Espadas, propone separar la votación para diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, con un argumento sencillo: que el ciudadano pueda votar distinto en cada modalidad. La idea rompería una inercia de cuatro décadas y obligaría a los partidos a dejar de esconder a sus pluris detrás de la marca partidista. Si las listas quieren llegar al Congreso, que preside Kenia López, tendrían que dar la cara, hacer campaña y convencer por mérito propio. La representación proporcional también debería someterse al escrutinio directo del electorado. Es hora de poner orden.

3. Transparencia en reserva. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, tiene una oportunidad para demostrar que la rendición de cuentas empieza en casa. Más de mil 200 quejas por opacidad en un solo trimestre reflejan la negativa de la Cámara alta a transparentar cuánto dinero entrega a las bancadas y cómo se ejerce ese presupuesto. La información existe y las áreas administrativas están obligadas a entregarla. Si el Senado exige cuentas claras al resto de las instituciones, no puede mantener bajo reserva el destino de los recursos públicos que administra. Todos parejos.

4. FGR al quite. La autonomía universitaria no está en discusión; la confianza en el proceso, sí. Mientras circulan comunicados falsos, crece la preocupación de egresados por el prestigio de la UNAM, bajo la rectoría de Leonardo Lomelí, y aspirantes denuncian cancelaciones sin explicación, Claudia Sheinbaum planteó que la UNAM valore si la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, debe investigar cómo se cometieron las irregularidades. La decisión sobre repetir o validar el examen corresponde a la UNAM; esclarecer si hubo fraude, manipulación tecnológica o responsabilidades penales podría exigir algo más que una comisión técnica.

5. Bajo sospecha. La audiencia contra Marisol Romero, esposa del alcalde de Temoac asesinado Valentín Lavín, trasciende un caso penal. Las investigaciones apuntan a una presunta red donde familia, gobierno y crimen organizado se entrelazan. El caso pone a Morelos, gobernado por Margarita González Saravia, bajo el reflector por la infiltración del crimen en las estructuras municipales. Con el edil asesinado, la tesorera detenida, el jefe policiaco procesado y presuntos vínculos con Los Aparicio, Temoac exhibe el costo de permitir que la delincuencia llegue las instituciones.