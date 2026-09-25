Frentes Políticos / 25 de septiembre de 2026

1. Visita de altura. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, en una visita oficial destinada a fortalecer una relación que ya tiene un componente económico, pero que ahora busca ampliar sus alcances. Comercio, inversión, cultura y educación fueron los temas, además de un acuerdo de entendimiento en estos rubros. El encuentro incluyó a empresarios coreanos interesados en invertir en México y ambas delegaciones revisaron oportunidades de cooperación. México mira hacia Asia con más frecuencia. Toca convertir los apretones de manos en inversión, empleos y resultados.

2. Todos los que son. Claudia Sheinbaum aseguró que, por ahora, no contempla cambios en su gabinete rumbo al tercer año de gobierno y aclaró que el acto del próximo 27 de septiembre en la CDMX, que gobierna Clara Brugada, será una asamblea para informar resultados, no una movilización nacional. El mensaje es claro, confirmar que hay continuidad en el equipo y confianza en quienes ocupan las posiciones. Pero, como diría el dicho: “Ni están todos los que son ni son todos los que están”. Por ahora, Sheinbaum dice que todos se quedan. Lo demás, el tiempo lo resolverá.

3. Doble espaldarazo. Omar García Harfuch, titular de la SSPC federal, recibió muchos elogios desde San Lázaro. Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, lo reconoció por la detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez, y por su constante apertura al diálogo institucional. A los cumplidos se sumó Ricardo Monreal, quien destacó la sensibilidad y lealtad de García Harfuch hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas muestras de respaldo institucional fortalecen la confianza en la estrategia de seguridad. Se augura una coordinación eficaz en beneficio de la tranquilidad de la ciudadanía.

4. Ventaja culichi. Paola Gárate tiene un activo personal que ninguna dirigencia puede fabricar, su arraigo en Culiacán. Nacida en la capital sinaloense construyó buena parte de su carrera política como regidora y diputada, y mantiene presencia territorial y exposición pública. En una eventual disputa a la gubernatura de Sinaloa, el peso político y electoral de Culiacán convierte ese vínculo en una pieza relevante para cualquier proyecto. Gárate ya abrió su ruta al registrarse como aspirante en el PAN sin renunciar al PRI, aunque su candidatura dependerá de los acuerdos entre partidos. Si la oposición necesita un perfil confiable, no busquen más.

5. Acuerdo. Luego de una semana de tensión, la instalación de la mesa técnica entre Morena y el PT demuestra que el diálogo interno fortalece a la 4T. En este proceso, el liderazgo de Ariadna Montiel, dirigenta nacional guinda, ha sido fundamental para tender puentes, serenar los ánimos y asegurar acuerdos firmes con Alberto Anaya, líder nacional del PT. Con el respaldo de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y la visión articuladora de Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado, la alianza ratifica su unidad e ideales para seguir trabajando por el pueblo mexicano. Bienvenido el pacto.