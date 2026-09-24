Frentes Políticos / 24 de septiembre de 2026

1. Puente a Asia. Claudia Sheinbaum prepara su primer viaje a China como Presidenta de México para participar en la Cumbre de Líderes de APEC, los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen. No será un destino inédito para la diplomacia presidencial mexicana, pues Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto visitaron China en distintos momentos. Este septiembre la Presidenta llega aún en mejor posición, para recibir la estafeta de APEC 2027. China no es territorio nuevo para México, pero para Sheinbaum sí será una nueva escala del poder internacional. Por algo será.

2. Exposición inédita. Jorge Lomónaco, exembajador de México ante la ONU en Ginebra y la OEA en Washington, calificó como un hecho sin precedente la dureza de las críticas de Donald Trump contra México ante la Asamblea General de la ONU. Consideró acertado que la delegación mexicana permaneciera en el recinto, pues la diplomacia también consiste en escuchar lo que incomoda. Pero leyó otra señal, pues asevera que la ausencia de Claudia Sheinbaum limitó la posibilidad de responder directamente y dialogar con otros jefes de Estado. En diplomacia, a veces estar presente no es necesario si se tienen las respuestas adecuadas.

3. Peso político. Luis Armando Díaz, dirigente estatal del PT en Baja California Sur, recordó que su partido fue pieza clave en la victoria de Víctor Castro Cosío en 2021 y advirtió que sin los votos petistas no habría llegado al cargo. El mensaje llega justo cuando Morena está por definir a su coordinador de la Transformación rumbo a 2027, mientras el PT impulsa a Christian Agúndez como una de sus cartas. No hay ruptura, pero sí una factura política pendiente. El PT, dirigido por Alberto Anaya, reclama reconocimiento, ante los desatinos causados por el gobierno de Castro Cosío. BCS merece más.

4. Detalles finos. Kenia López Rabadán advirtió que la definición de “mujer” incluida en la iniciativa que envió Claudia Sheinbaum para una nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el Delito de Feminicidio, podría generar problemas de certeza jurídica al integrar investigaciones. El proyecto establece que será considerada mujer toda persona que se identifique como tal, y la senadora plantea revisar cómo operaría esa definición cuando la víctima ya no puede manifestar su voluntad. Pide que las comisiones del Senado analicen el alcance jurídico antes de aprobarla. Cada palabra cuenta. Un detalle puede convertirse en un problema. Ojo.

5. Rumbo perdido. El priista Rubén Moreira advierte que Campeche enfrenta una contracción económica que podría agravarse con el Presupuesto 2027, por caída de la actividad, empleo informal, problemas para proveedores de Pemex y reducciones proyectadas en distintos rubros. El señalamiento coloca a Layda Sansores en posición para responder ¿qué estrategia tiene para sustituir una economía que durante décadas dependió del petróleo?. Campeche necesita inversión, empleo y diversificación; administrar el declive es sencillo. Desarrollar es lo difícil.