Frentes Políticos / 23 de septiembre de 2026

1. Dos banderas. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste, quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX, debe representar sólo a México. La iniciativa presidencial avanza en San Lázaro, con el apoyo de Ricardo Monreal y la bancada de Morena, aunque PRI y MC votaron contra el dictamen en comisión y legisladores del PAN no participaron en la votación. Sheinbaum cuestionó que partidos de oposición rechacen la reforma y resumió su postura en una frase: “No puedes tener dos banderas”. La lealtad a México no admite doble nacionalidad.

2. Arcas. A Raquel Buenrostro le favorecen los números, pues la Secretaría Anticorrupción reporta ahorros por 83.8 mil mdp durante los dos primeros años de la administración. De acuerdo con Buenrostro, 29 mil mdp provinieron de mejores condiciones en compras públicas; 42.2 mil millones, de la supervisión de contratos; 4.8 mil mdp, de multas, penalizaciones y devoluciones, y otros 7.8 mil millones, de medidas de eficiencia gubernamental. La apuesta, dijo, es prevenir antes que corregir cuando el dinero ya salió. Con estos resultados, México ocupa el quinto lugar de la OCDE en confianza ciudadana en el gobierno. Unas por otras.

3. Reparto en puerta. Rafael Marín no ganó la coordinación estatal de Morena en Quintana Roo, pero tampoco salió del redil. Tras la designación de Gino Segura, comenzaron los amarres rumbo a 2027 y el grupo del exaspirante ya aparece en las versiones sobre candidaturas municipales, diputaciones federales y espacios locales. Cancún, Playa del Carmen y Tulum concentran la atención. Todo, por ahora, en calidad de negociación y sujeto a los procesos internos. La famosa operación cicatriz incluye candidaturas, territorios y posiciones. Falta saber quién se queda con qué. En estos días, la unidad se negocia frente a una calculadora.

4. Acompañamiento. Citlalli Hernández todavía no define si buscará la alcaldía Cuauhtémoc en 2027, pero Ariadna Montiel ya le extendió el acompañamiento político, al mencionar que tiene experiencia, trayectoria y puerta abierta para cualquier cargo. La dirigente de Morena aclaró que Hernández no le ha comunicado intención alguna, aunque dejó claro que, si decide participar, tiene credenciales dentro de la 4T. Mientras Morena afina perfiles y negocia posiciones para la elección de 2027, la oposición todavía enfrenta el reto de definir sus propios nombres. En varios estados el guinda ya mueve fichas; de otro lado PAN y PRI bostezan.

5. Imperio clon. Alfonso Cepeda Salas, dirigente del SNTE y senador de Morena, acumula señalamientos de profesores de distintas secciones que cuestionan la forma en que ha construido su poder sindical y sus vínculos políticos. Las acusaciones, que deberán ser acreditadas por las autoridades correspondientes, incluyen presunta venta de plazas y promociones, convenios comerciales cuestionados, uso personal de un avión sindical con Acapulco como destino frecuente, y un salario muy por encima del de un docente frente a grupo. Extraño. Este modelo de colectivo luce sin pudor como proyecto personal.