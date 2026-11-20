1. Apuntalados. La presidenta Claudia Sheinbaum regresa de China con una presencia internacional fortalecida. El presidente Xi Jinping concedió valor a proyectos conjuntos en IA, energía, ciencia y educación; Donald Trump reconoció avances en la negociación comercial y Mark Carney, de Canadá, coincidió en fortalecer la relación económica de América del Norte. También hubo acercamientos con Ta Lam, de Vietnam; Anthony Albanese, de Australia, y Lawrence Wong, de Singapur. La gira colocó al Plan México ante empresarios de Asia-Pacífico y proyectó el nombre del país a nivel mundial. Que vengan más.

2. Efecto Musk. El mar arroja basura espacial de SpaceX en Playa Bagdad, Tamaulipas. Los fragmentos de plástico con recubrimiento metálico, caucho y materiales de la nave Starship siguen apareciendo a 17 o 18 kilómetros del punto donde explotó el propulsor. Jesús Elías Ibarra, de Conibio Global, informó que ambientalistas, inspectores de Profepa, ecoguardas de Conanp y personal de Seduma recopilan evidencias para impulsar una denuncia contra la empresa de Elon Musk. Tras la explosión se encontraron muertos a un delfín y una tortuga caguama. La innovación espacial no puede convertir costas mexicanas en basureros.

3. Todo a su tiempo. El diputado Ricardo Monreal reconoció que la sucesión de Guadalupe Taddei al frente del INE se aplazará hasta finales de enero de 2027, luego de que el PAN llevara el retraso de la convocatoria ante el TEPJF. El coordinador de Morena en San Lázaro admitió que fracasó su propuesta por el consenso y asumió su parte de responsabilidad. Pero también lanzó una advertencia; si el TEPJF ordena emitir la convocatoria, Morena podría recurrir a su mayoría calificada para designar a la nueva presidenta. Monreal llamó “protagonismo fugaz” a la impugnación panista. La autonomía del INE merece una sesuda reflexión. Es el futuro del país.

4. Choque de posturas. Los consejeros Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey respondieron con dureza a José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, quienes pidieron revisar la integración del Consejo General del INE, incluso la renuncia de algunas consejerías para recuperar la confianza. Espadas calificó la propuesta de poco seria; Humphrey la tachó de irresponsable por plantearse cuando la organización electoral de 2027 ya está en marcha. Los expresidentes cuestionan la integración; los actuales consejeros defienden la estabilidad institucional. El INE necesita una sacudida real, no ficticia. Punto.

5. Prisas. Aníbal Cañez y Leticia Gutiérrez, del PAN, y Rodrigo Ferrer Galván, de MC, acusaron al IECM de querer aprobar al vapor los lineamientos para repartir las pluris de 2027. PAN, MC, PRI, Somos y PVEM pidieron frenar la votación, pues recibieron el documento apenas 24 horas antes, pese a que estaba previsto discutirlo hasta el 30 de noviembre. La alerta apunta a una posible sobrerrepresentación de Morena, por la ambigüedad sobre a qué partido deben contabilizarse los votos de candidatos postulados en coalición. A este ritmo el riesgo de fracaso es alto. Piénsenlo.