1. Agenda global. Claudia Sheinbaum convirtió la jornada en Shenzhen en una demostración de interlocución internacional. Se reunió con Donald Trump y calificó el encuentro como “muy bueno”; aseguró que las negociaciones comerciales están avanzadas, esto gracias al trabajo del titular de Economía, Marcelo Ebrard, y del canciller Roberto Velasco, y que volverán a verse en diciembre, durante el G20. Dialogó con el presidente vietnamita, To Lam, y visitó un hospital inteligente. La agenda incluyó la fotografía oficial de APEC y una cena ofrecida por Xi Jinping. Comercio, tecnología y diplomacia marcaron el recorrido. El Plan México, a todo lo que da.

2. Acción-reacción. Rosa Icela Rodríguez involucró en el tema migratorio a Ronald Johnson, embajador de EU, y propuso una reunión regional con autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador para atender las caravanas que avanzan hacia México. La secretaria de Gobernación aseguró que existe comunicación cotidiana con esos gobiernos y que ninguna de las 24 caravanas registradas durante esta administración ha llegado a la frontera norte. México busca coordinar respuestas con sus vecinos, mientras gestiona retornos y ofrece atención a los connacionales. La migración exige cooperación. Y que todos se involucren.

3. Haberlo pensado antes. El diputado Ricardo Monreal reconoce que el INE necesita recuperar la colegialidad y quitarle facultades excesivas a quien ocupe su presidencia. Sugiere que los nombramientos de alto nivel se decidan colectivamente y que la sucesora de Guadalupe Taddei llegue con respaldo unánime. Admite que su bancada pudo imponer la convocatoria y avanzar con su mayoría, pero asegura que prefiere negociar con PAN y PRI para evitar una designación cuestionada desde el origen. También sostiene que la gestión de Taddei dejó un daño profundo en el instituto. Entonces, ¿por qué no corrigieron las reglas antes del desastre?

4. Vista al frente. José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, expresidentes del IFE y del INE, exigen que la Cámara de Diputados no postergue la designación de la nueva presidencia del instituto y construya consensos para renovar su Consejo General. Ugalde sostuvo que la confianza puede recuperarse si los partidos acuerdan los nombramientos; Valdés advirtió que hace falta reconstruir la colegialidad, y Woldenberg alertó sobre el deterioro de la plantilla laboral y pidió respetar al Servicio Profesional Electoral Nacional. No buscan cargos, aclararon. Su intención es que el INE funcione como hasta ahora. Ahí el detalle.

5. Dos rayitas. Ricardo Monreal pidió a Morena, PT y Verde bajar el tono de sus disputas y evitar que las diferencias por las candidaturas terminen en ruptura. Llamó a sus aliados a “serenarse”, volver al diálogo y privilegiar acuerdos institucionales. La tensión crece por el método de encuestas y las inconformidades petistas, por las que amenazan con competir sin Morena en las 17 gubernaturas en disputa. El PT, dirigido por Alberto Anaya, debe reflexionar. En Michoacán, el reclamo de Raúl Morón por repetir el sondeo exhibe que la unidad tiene sus condiciones. El pleito público perjudica a la coalición.