Frentes Políticos / 18 de octubre de 2026

1. Futuro. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de una inversión pública y mixta de 8.4 billones de pesos para los próximos cuatro años, con proyectos carreteros, trenes, electricidad, Pemex, agua, puertos y vivienda. En el aniversario del CCE, José Medina Mora escuchó las propuestas por mantener el diálogo con la iniciativa privada, mientras Marcelo Ebrard atiende la agenda económica y la negociación con Estados Unidos. Sheinbaum defendió el crecimiento reciente y anticipó mejores perspectivas para 2027. El futuro se mide en billones, sí, pero sobre todo en trabajo conjunto. Vamos juntos por un solo país.

2. Postura inamovible. Marcelo Ebrard pidió que lo borren de la lista de presidenciables de Morena. “Bórrenme, quítenme de la lista”, respondió a la pregunta sobre el “destape” de Omar García Harfuch, promovido por el senador del Verde, Manuel Velasco. El secretario de Economía insistió en que está concentrado en su responsabilidad actual. También rechazó que las negociaciones comerciales con Estados Unidos estén estancadas, como publicó The Wall Street Journal, y aseguró que hay conversaciones casi a diario, aunque todavía no se concreta una nueva ronda formal. Ebrard se baja, al menos de palabra. No es temporada de ilusiones.

3. Escondite inútil. Octavio “N”, investigado por tentativa de feminicidio contra una recepcionista de hotel en Santa Fe, fue deportado a México, y en Tijuana agentes de la Policía de Investigación de la CDMX ejecutaron la orden de aprehensión. Bertha Alcalde, fiscal capitalina, y Alfonso Mendoza, jefe de la PDI, encabezan las instituciones que llevaron el caso hasta este punto. La coordinación transfronteriza permitió localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia para su traslado al Reclusorio Oriente. Cambiar de país no los hace libres. Se acabó la impunidad viajera. Tomen nota.

4. Operativos. La Secretaría de Marina, a cargo del almirante Raymundo Morales, mantiene presencia en varios frentes contra las células criminales. En San Pablo Oztotepec, Milpa Alta, apoyó un cateo que dejó tres detenidos y 334 dosis de droga aseguradas. En el Estado de México, junto con la Agencia de Investigación Criminal, participó en la captura de Daniel “N”, señalado como presunto líder de una célula de La Familia Michoacana dedicada al secuestro y la extorsión; siete personas fueron detenidas en dos operativos. En Chignahuapan, Puebla, seis cateos coordinados derivaron en nueve capturas. El arte de cumplir con el deber.

5. Pólvora mojada. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, pidió a los ciudadanos no dejarse amenazar con la pérdida de programas sociales si no votan por Morena. Acusó de aprovechar esos apoyos con fines electorales y lanzó críticas por violencia, homicidios y desapariciones. Pero mientras Alito convoca a defender a Chiapas y promete buscar nuevos liderazgos, los números le ponen enfrente una realidad inalterable: Morena suma 11.6 millones de afiliados validados por el INE, contra apenas 819 mil del PRI. Señor, una pregunta sin cobro de piso: ¿qué discurso, estrategia o milagro necesita para multiplicar por 14 a la militancia priista? Cuéntenos.