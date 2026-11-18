1. Invitados. La presidenta Claudia Sheinbaum llevó a la APEC una invitación a construir el desarrollo compartido. Ante empresarios y representantes de las 21 economías del foro, presentó el Plan México como un proyecto de infraestructura, soberanía energética, desarrollo industrial y prosperidad para todos. Habló de 432 mmdd de inversión pública, mixta y privada hacia 2030, además de proyectos ferroviarios, eléctricos, carreteros y de vivienda. Destacó el aumento salarial, los programas sociales y la salida de más de 17 millones de personas de la pobreza. México abre las puertas al futuro. Y todos están invitados.

2. Diplomacia panda. Claudia Sheinbaum aprovechó su encuentro con Xi Jinping para proponer una nueva etapa de cooperación entre México y China. La agenda contiene ciencia, tecnología, hospitales inteligentes, trenes, energías limpias, agua y comercio. Pero hubo una petición: un panda para el Zoológico de Chapultepec. Entre acuerdos estratégicos y gestos de amistad, la Presidenta extendió a Xi la invitación para asistir a la cumbre de APEC 2028 en México. La relación bilateral busca diversificarse. Que la cooperación se traduzca en beneficios mutuos. De eso se trata.

3. Diálogo abierto. Rosa Icela Rodríguez planteó una salida al paro de transportistas y productores del campo, diálogo, acuerdos y carreteras libres. La titular de la Segob aseguró que existen mesas de negociación con agricultores de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro, y pidió reconsiderar los bloqueos. El gobierno federal reconoce el derecho a manifestarse, pero también el de millones de ciudadanos a transitar sin afectaciones. Los apoyos al campo, sostuvo Rodríguez, se entregan directamente a los productores y no a las organizaciones. Las mesas de diálogo sirven para resolver demandas. Y hay que acudir.

4. Tras la demolición. Después de la sacudida interna que dejó fuera a varios mandos del INE, comienza la reconstrucción. El Consejo General designó cinco encargadurías en áreas estratégicas. Karla Sandoval en el Servicio Profesional Electoral; Juan Gabriel García en el Registro Federal de Electores; Ariadna Morales en Servicios de Informática; Itzel Aguilar en Igualdad de Género y Yesenia Flores en lo Contencioso Electoral. Esto, con la mira puesta en garantizar la operación rumbo a 2027. Toca recuperar la experiencia, la estabilidad y la confianza en una institución que no puede llegar debilitada a las urnas. Pese al clan Taddei.

5. Sin temor. El Consejo General del IEE de Sonora acordó solicitar una auditoría integral a los recursos ejercidos entre 2011 y 2026. La revisión, impulsada por PAN, PRI y PRD, busca examinar contrataciones, licitaciones y posibles irregularidades que la oposición vincula con el llamado “cártel electoral” y con la red de relaciones familiares y políticas atribuida a Guadalupe Taddei. La ASF, el órgano fiscalizador estatal y el Órgano Interno de Control fueron convocados a intervenir, cada uno dentro de sus competencias. También se revisará la normatividad administrativa del IEE. Si no hay nada que ocultar, que hablen los documentos.