1. A la altura. Claudia Sheinbaum llegó a Shenzhen en un momento en que México necesita defender sus intereses sin quedar atrapado en la rivalidad entre Washington y Pekín. Su presencia en APEC es una decisión estratégica para ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer la autonomía económica del país. Con Estados Unidos como principal socio comercial, México también tiene razones para profundizar la cooperación con China en infraestructura, tecnología y energías renovables. No se trata de elegir entre potencias, sino de negociar con inteligencia y aprovechar las oportunidades de ambas. Con su sola presencia, Sheinbaum y México hacen valer su peso.

2. Focos rojos. El INE, a cargo de Blanca Cruz, tiene 57 contrataciones en riesgo de no concretarse a tiempo para garantizar la organización de las elecciones de 2027, luego de retrasos en la aprobación de documentación electoral y la revisión de los procedimientos de adquisición para evitar irregularidades. Los consejeros Martín Faz y Carla Humphrey cuestionaron que la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei, devolviera el 3 de septiembre a revisión técnica los documentos electorales, lo que consumió 72 días. Entre los procesos con plazos comprometidos y los contratos bajo sospecha, se tambalea la capacidad del INE. Y eso no es grave, es lo que sigue.

3. Engranaje. El caso de Juan Carlos Cuervo Escalona apunta a algo más delicado que contratos cuestionados; a la presunta operación desde dentro del INE para favorecer a proveedores electorales. Según la información difundida, la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de Aureliano Hernández, documentó pagos, contratos y vínculos empresariales relacionados con compañías de los hermanos Hernández Casillas, señaladas por un presunto desvío de 2 mil 740 millones de pesos. Cuervo habría intervenido en reglas técnicas que beneficiaron a ese consorcio y recibido transferencias de empresas proveedoras. Se desmadeja el hilo. Que la justicia llegue hasta el fondo. Ahora sí.

4. Nomás mirando. En Nayarit, el crimen organizado mueve toneladas de droga mientras el gobernador observa desde la barrera. El Ejército aseguró en La Yesca una tonelada 910 kilos de mariguana, vinculada al CJNG, en un operativo coordinado con fuerzas federales. El decomiso exhibe la dimensión de las estructuras criminales que operan en el estado, pero obliga a preguntar al gobierno de Miguel Ángel Navarro, ¿dónde está la estrategia estatal para recuperar el territorio y contener a los grupos delictivos? La detención de operadores criminales y los decomisos son importantes, pero no sustituyen una política de seguridad permanente. Y aquí, definitivamente, no la hay.

5. Los otros becados. En el Senado, la productividad es opcional, pero los privilegios llegan puntuales. Los 128 legisladores recibirían 387 mil 136 pesos brutos de aguinaldo, 52.7% más de lo que, según el cálculo basado en su dieta y el manual de remuneraciones, les correspondería. Y mientras se preparan para cobrar, los registros exhiben 941 ausencias justificadas de 117 senadores y otras 189 sin justificar, acumuladas por 72 legisladores en dos años. Alejandro Moreno encabeza la lista de faltistas sin comprobar; también aparecen Mayuli Martínez, Daniel Barreda y Gerardo Fernández Noroña. El Senado debería dedicarse a legislar, no a administrar fortunas.