Frentes Políticos / 16 de noviembre de 2026

1. Proyección. Claudia Sheinbaum llegó a China para su participación en la cumbre de APEC, con una plataforma que proyectará el Plan México ante los empresarios de las 21 economías y, así, atraer inversiones. En Shenzhen, la Presidenta buscará estrechar la relación con Xi Jinping y abrir la cooperación en tecnología, energía solar, salud y medio ambiente, sin plantear un tratado de libre comercio. Sostendrá encuentros con representantes de Canadá, Australia y Vietnam. La agenda tiene dimensión estratégica ante las economías de APEC, que concentran alrededor de 60% del PIB mundial y la mitad del comercio global. México será anfitrión en 2028. Liderazgo, a prueba.

2. Explicación. La historia de Ramón “N”, El R1, tiene un capítulo clave: salió de prisión el 19 de noviembre de 2022, pese a haber sido detenido en 2012 y condenado a 20 años en 2016. La liberación fue ordenada por la jueza Yolanda Cecilia Chávez, después de que el presunto narcotraficante librara cinco procesos penales, según informó el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja. El caso llegó hasta la conferencia presidencial del 24 de noviembre. Andrés Manuel López Obrador cuestionó que la resolución se ejecutara durante la madrugada de un sábado y lo llamó “sabadazo”. El R1 recuperó su libertad, lo dejaron crecer y ahora EU lo reclama. No se sorprendan.

3. Arrepentimiento. Ante el panorama en Sinaloa, los aliados de ayer reconocen que se equivocaron. Robespierre Lizárraga, presidente del PAS, admitió que apoyar a Rubén Rocha en 2021 fue un error. “Con eso comienzo y termino”, dijo en un ejercicio de autocrítica, en un podcast, junto con el diputado priista Mario Zamora, excandidato al gobierno estatal. Recordaron a Héctor Melesio Cuén, fundador del partido sinaloense y exrector de la UAS, y exigieron verdad y justicia por el asesinato, aunque Lizárraga advierte que aún no hay certezas. En una entidad golpeada por la violencia, lo que urge son respuestas, investigaciones y responsables.

4. Quién lo dijera. ¿De verdad sorprende que Sinaloa aparezca entre los estados más violentos del país? Los datos del Inegi obligan a mirar también hacia Colima, donde gobierna Indira Vizcaíno. La entidad ocupa el primer lugar nacional en tasa de homicidios, con 92.6 asesinatos por cada 100 mil habitantes durante 2025, más del doble del promedio nacional, de 22.6. Sinaloa registra 62.3 y Morelos, gobernado por Margarita González, 58.6. Así que la violencia no tiene una sola geografía, a pesar de que Sinaloa siempre sorprenda. Colima encabeza una estadística que debería quitarle el sueño a más de uno en el gobierno. Estos números no admiten excusas.

5. Cataclismo institucional. El INE atraviesa una sacudida que no se soluciona con ajustes administrativos. Blanca Cruz, consejera presidenta provisional, confirmó la salida de tres altos directivos, Jorge Egren Moreno, señalado por su cercanía con Guadalupe Taddei; Alejandro Sosa, del Registro Federal de Electores, y Yessica Alarcón, de la Unidad de lo Contencioso Electoral. Cruz habla de renovar áreas para mejorar su funcionamiento, pero las dimisiones, las suspicacias sobre antiguas influencias y los cuestionamientos de la sociedad complican la reconfiguración. Y ni hablemos del recorte presupuestal. Punto de quiebre, ¿todo el peso de la ley? o ¿rescatando a la soldado Taddei?