Frentes Políticos / 14 de mayo de 2026

1. Compromiso. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, llevaron a Chilapa presencia institucional con compromisos concretos. Seguridad permanente, regularización de programas del Bienestar, caminos artesanales y atención médica para 12 comunidades indígenas. No resuelven décadas de rezago, pero envían una señal de continuidad respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La prioridad era que el Estado regresara y permanezca. Si los acuerdos se cumplen, la región ganará algo más valioso que cualquier anuncio. Obtendrá certeza.

2. Respaldo. Claudia Sheinbaum cerró filas con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, al sostener que ni la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, ni el INE, de Guadalupe Taddei, encontraron elementos para atribuirle conductas ilícitas. En tiempos donde la sospecha suele ocupar el lugar de la prueba, la Presidenta decidió fijar una posición política y jurídica. Recordó que el TEPJF validó su triunfo en 2021 y que las versiones sobre vínculos indebidos no prosperaron ante autoridad alguna. El mensaje: todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

3. Paso a paso. Adán Augusto López empieza a ver cómo el Senado desmonta, una por una, las decisiones con las que convirtió la Cámara alta en territorio de control absoluto. La reactivación de la pantalla gigante del Patio del Federalismo, apagada por orden suya durante 15 meses, es el tercer ajuste institucional tras el fin del veto a iniciativas de la oposición y la reinstalación de comisiones bicamerales. Lo que parecía disciplina interna hoy luce como exceso de mando. Y en el trasfondo pesan los costos políticos de sus antiguas alianzas, como la de Hernán Bermúdez, que terminó por erosionar su margen de influencia. A borrar su huella, ¿podrá?

4. Descapitalización. Layda Sansores, gobernadora de Campeche, pasó de denunciar el saqueo ajeno a confesar que en su administración no alcanza ni para pagar la luz. La escena es devastadora. Pedir prórrogas para “juntar los centavitos” mientras la ASF, de Aureliano Hernández, mantiene observaciones por más de 13 mmdp y 283 millones siguen sin explicación convincente. El Congreso local ya autorizó nueva deuda por mil millones a 20 años, como si hipotecar el futuro fuera una política pública y no un recurso de emergencia. La austeridad terminó financiada con intereses. Y el discurso anticorrupción, con velas encendidas.

5. En fuego. La detención de José Luis “N”, alias Billyboy, fue presentada como trofeo de la Operación Goya, pero el aplauso apunta más hacia la Marina que hacia Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima. Cuando los golpes relevantes dependen de fuerzas federales, la pregunta es ¿qué tanto control conserva el gobierno estatal sobre su territorio? Días antes fue capturado Lorenzo “N”, El Chucky, y el libreto se repite: objetivos prioritarios, comunicados optimistas y una violencia que se repliega, pero no desaparece. En Colima, la estrategia estatal es administrar inercias y esperar refuerzos. Gobernar no es narrar capturas. Es evitarlas.