Frentes Políticos / 12 de agosto de 2026

1. Concordancia. La coincidencia resultó tal como lo previsto. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión haya avalado avances en los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, particularmente después de que se atendieran observaciones relacionadas con las multas. El dato no es menor, pues en un debate donde la palabra censura aparece con facilidad, el entendimiento entre el gobierno y los concesionarios desmonta el discurso de una confrontación inevitable. La oposición la ve como una herramienta de control; la 4T lo niega. Las audiencias recibirán el beneficio.

2. Filtros efectivos. Los partidos deben ser la primera aduana contra candidatos ligados al crimen, no la última instancia que se entera por los periódicos. Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, fue clara. Si un partido sabe que un aspirante es huachicolero o está ligado a un cártel, no debe ponerlo en la boleta. El problema será comprobar que el filtro opere sin excepciones, incluso cuando el señalado aporte votos, estructura o conveniencias electorales. Exigió al INE frenar las precampañas adelantadas, porque quien lleva meses promocionándose juega con ventaja. La democracia necesita filtros efectivos, no controles de utilería.

3. Limbo. Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa con licencia, sigue suspendido en el limbo político. Estados Unidos no entrega la información solicitada y México tampoco exhibe pruebas que permitan cerrar el expediente. Claudia Sheinbaum confirma que la investigación continúa, pero deja en manos de Rocha una decisión que tiene consecuencias institucionales. Dejó el cargo para no comprometer la gobernabilidad de Sinaloa; ahora, sin información estadunidense, su regreso vuelve a aparecer sobre la mesa. El problema es que mientras Washington guarda silencio y Palacio Nacional espera, Sinaloa sigue sin respuestas.

4. Sombra protectora. El Instituto Belisario Domínguez pasó de producir investigación legislativa a cargar con el peso de una administración cuestionada. Bajo la sombra del Grupo Tabasco de Adán Augusto López, la producción académica se apagó, mientras aparecen señalamientos sobre personal que cobra sin presentarse. Y hay un nombre que permanece, Carlos Enrique Íñiguez, cercano al exgobernador tabasqueño, mencionado en información pública relacionada con La Barredora, aunque sin vínculo acreditado en la investigación contra Hernán Bermúdez. Maestros en el arte de convertir un instituto en agencia de colocaciones.

5. Modelo fallido. El despojo de inmuebles en la CDMX ya escaló a ser problema político y de seguridad. El PAN propone que los propietarios recuperen sus predios en 72 horas mediante audiencias judiciales urgentes. Diego Garrido y Federico Döring también plantean una fiscalía y juzgados especializados, además de mapas digitales con georreferenciación. La urgencia tiene un caso reciente en Narvarte Poniente: dos hombres fueron detenidos tras presuntamente cambiar las cerraduras de un inmueble y ser encontrados dentro. El colmo es que en México te roben… ¡hasta el domicilio!