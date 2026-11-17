En 2016, Brian Koppelman, David Levien y Andrew Ross Sorkin crearon Billions, la primera serie de televisión que se aproximaba a los entresijos del poder, el sexo y el dinero en el sector financiero. La trama sigue el torcido enfrentamiento legal y psicológico entre el fiscal federal Chuck Rhoades y el multimillonario gestor de fondos de cobertura Bobby Axe Axelrod.

En una trama que supera el dramatismo de Billions, la empresa tecnológica Nvidia está atravesando la mayor crisis en sus 33 años de historia tras la intempestiva renuncia de su fundador y CEO, Jensen Huang, quien se vio obligado a separarse de sus obligaciones laborales tras admitir varias relaciones extramaritales, una de ellas con una empresaria, Alice Huang, bajo investigación por supuestos vínculos con la inteligencia china.

La compañía nombró a la directora financiera, Colette Kress, como CEO interina mientras busca un sucesor permanente. Nvidia ha perdido miles de millones en valor de mercado, en tanto el presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, ha citado formalmente a testificar a Jensen Huang y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, con el propósito de investigar los controles de exportación de semiconductores a China y el impacto en la seguridad nacional.

Desde 2025, la Administración de Trump ha flexibilizado restricciones a la exportación de procesadores avanzados, permitiendo a Nvidia la exportación de los potentes procesadores H200 a clientes chinos a cambio de la imposición de un cargo de 25 por ciento. Según reportes, las ventas de dichos procesadores alcanzarían unos 10 mil millones de dólares.

Esta semana, el propio presidente Trump fue señalado de haber desestimado una alerta de inteligencia presentada por el secretario de Estado Marco Rubio en torno a las sospechas de espionaje chino sobre Huang llamándolo, por el contrario, una persona honorable y llevarlo a una visita de Estado a China.

Este caso ilustra con claridad que la frontera entre lo público y lo privado es más difusa que nunca. La inteligencia artificial tiene al mundo bursátil en vilo y, por ende, a millones de pensionados e inversionistas cuyos ahorros se encuentran pendiendo de un delgado hilo.

La salida de Huang ha sembrado dudas sobre su política de recompras multimillonarias de acciones (de hasta 235 mil millones de dólares autorizados) y sobre su red de inversiones en startups de inteligencia artificial como Anthropic y OpenAI. Firmas como Morgan Stanley han retirado a Nvidia de sus listas de valores preferidos.

La trama de sexo, poder y espionaje ya tiene consecuencias. Cuando Trump viaje a China para otra reunión con Xi en la Conferencia de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen, no se espera que Huang, el hombre que ha sido determinante en la formación de las opiniones de la Casa Blanca sobre la competencia tecnológica con China, lo acompañe como en otras ocasiones.

BALANCE

En algo inusual, que demuestra las grietas del gobierno estadunidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, culpó públicamente al Departamento de Comercio por no haber frenado la venta de tecnología avanzada de Nvidia a la empresa singapurense Megaspeed, que empleaba a Alice Huang y que construyó centros de datos que proporcionan capacidad de procesamiento a empresas chinas.

El drama aún no termina. El magnate tecnológico Elon Musk y un cofundador de Uber figuran, hasta el domingo, entre los más de 158 mil firmantes de una carta abierta que pide la restitución de Jensen Huang como cabeza de Nvidia. La carta exige que los miembros del consejo de administración de la empresa “reincorporen a Jensen mientras una investigación independiente esclarece los hechos”. En esta novela de traición, poder y sexo, todo puede suceder.