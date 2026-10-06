A la luz de los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial de Brasil, el Informe Latinobarómetro 2026 nos ayuda a comprender la dramática transformación que vive la región, misma que se traduce en una racha impresionante de triunfos por parte de la derecha en todo el continente.

De acuerdo con Latinobarómetro, estamos presenciando una intensa crisis de representación política y un reordenamiento geopolítico sin precedentes. El apoyo a la democracia sigue languideciendo, mientras las tentaciones autoritarias crecen en un continente que vive en carne propia las tensiones entre Beijing y Washington.

El diagnóstico de Latinobarómetro frente a este escenario es tajante: “Ninguna democracia de América Latina está consolidada, quizás con la excepción de Uruguay”. El estudio detalla que 52% de los latinoamericanos está de acuerdo con la premisa de que: “no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”.

Este pragmatismo social ha pavimentado una ola de alternancias en el poder hacia la derecha, consolidando a mandatarios como José Antonio Kast en Chile, Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú. Según el reporte, este fenómeno ocurre porque “los gobiernos de derecha y de izquierda tradicionales que han gobernado no han sido capaces de avanzar suficiente en el desmantelamiento de los clivajes que impiden la consolidación”.

Es notable un desmantelamiento acelerado de los sistemas tradicionales de representación, donde los partidos políticos apenas alcanzan 15% de confianza. El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, es descrito por Latinobarómetro como el principal ejemplo de una degradación institucional, siendo calificado como una autocracia y un gobierno autoritario.

La segunda gran dimensión del informe aborda el impacto del segundo mandato de Donald Trump. Así, el Escudo de las Américas se ha constituido para fortalecer el rol militar y de seguridad nacional diseñado desde la Casa Blanca y combatir la influencia de China en la región.

Latinobarómetro apunta que, pese a una negativa percepción sobre el impacto mundial de las políticas de Donald Trump, rechazadas por 55% de la región, algunas acciones de EU encuentran un impactante respaldo continental.

Por ejemplo, el informe subraya que: la captura de Nicolás Maduro generó acuerdo en 69% de la población latinoamericana, con Costa Rica (89%) y Colombia (84%) liderando el apoyo a la inédita medida. Sin embargo, el escepticismo persiste sobre las intenciones de fondo, ya que apenas 35% cree que esta operación realmente beneficiará a Venezuela.

Llama también la atención que uno de cada dos latinoamericanos considera que los gobiernos están perdiendo la lucha contra el narcotráfico. De igual manera, existe una fuerte división respecto a las políticas de deportación de inmigrantes indocumentados.

BALANCE

Los proyectos políticos latinoamericanos que logran resistir a los enemigos eternos de la democracia, consiguen preservarse porque son capaces de ganarle la batalla a las actitudes autoritarias. Al final, los ciudadanos, más allá de la geometría política, identifican correctamente las desigualdades y exigen que los gobernantes cumplan con la democracia prometida.

En democracia no hay dique que resista a la fuerza de la voluntad popular. La apuesta en Brasil sigue abierta, el senador Flávio Bolsonaro, aliado del presidente estadunidense, Donald Trump, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arquetipo de la izquierda latinoamericana, se enfrentarán el 25 de octubre en una segunda vuelta por la presidencia de la principal economía de América Latina.

Cómo siempre, los electores tendrán la última palabra.