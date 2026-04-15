El ultimátum de Sheinbaum a funcionarios y su impacto en el Senado

Se vienen los tiempos electorales, tiempos de choques al interior de los partidos. Son muchos los aspirantes y pocas las candidaturas. Las cámaras legislativas no son la excepción. Han sido semillero de candidatos a puestos de elección popular. Basta con recordar que por el Congreso pasaron Luis Donaldo Colosio, Vicente Fox, Felipe Calderón, Porfirio Muñoz Ledo y muchos más.

En el Senado, por ejemplo, hay 17 legisladores de Morena (de los 67) con aspiraciones a contender en los estados donde se renovará la gubernatura el año que viene.

Ya hay jaloneos entre los aspirantes que son del mismo estado, gobernadores que traen delfines. Fuentes oficialistas comentan, en corto, que hay roces entre Claudia Sheinbaum y AMLO. Ambos quieren poner a sus leales, nos aseguran.

“Es lo malo de la abundancia”, reviró Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, en charla celebrada en sus oficinas de la Cámara alta.

En la plática salió el tema del exhorto que hizo la presidenta Sheinbaum a los servidores públicos que aspiran a ser candidatos en 2027. Les pide que renuncien con el fin de evitar conflictos de interés y asegurar la transparencia. Interrogado al respecto, el senador Mier nos dijo: “Yo también exhorté a mis compañeros (a pedir licencia). Es un asunto de consistencia y congruencia política… Si piden licencia, por congruencia con el movimiento, sería más sano”.

En la charla de 45 minutos con el senador poblano, hablamos de su pasado de empresario de medios de comunicación y de su decisión de suspender esa actividad para meterse a la política. También abordamos su salida del PRI. Dice que “expulsó” de su vida a los priistas cuando “los que secuestraron a ese partido abandonaron los principios de centro izquierda y adoptaron el ‘bien común’ de Gómez Morin.

“Se les olvidó toda la herencia revolucionaria que tenían”, nos dijo. Según Mier, los “tutores” del tricolor eran Diego Fernández de Ceballos y Santiago Creel.

“Gobernaba el PRI con el programa del PAN”, aseguró.

En 2006 dio el paso que ahora lo tiene en Morena.

En la entrevista habló también de las relaciones del Senado con la presidenta Sheinbaum, de cómo se lleva con Adán Augusto, excoordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta. Pero también de las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio de gobernar Guerrero y de Saúl Monreal de suceder a su hermano David en Zacatecas.

Nos dio su punto de vista sobre el choque de esas aspiraciones —amparadas por la Constitución— con la prohibición de nepotismo en las elecciones de 2027, establecida en los estatutos de Morena. Por cuestiones de espacio habrá una parte dos de esta entrevista.

* Antes de ir al Senado asistí a una conferencia de prensa convocada por Somos México, una fuerza ciudadana que ya cumplió con los requisitos para convertirse en partido político, a menos que una decisión política se lo impida.

Logró 246 asambleas y afilió 348 mil ciudadanos. De acuerdo con una encuesta de Mitofsky, la organización tiene 6.6% en la intención de voto en las elecciones de 2027, sin hacer campaña y sin tener oficialmente el registro.

En ese acto me lleve una sorpresa. Fue convocado para presentar a Carolina Monroy del Mazo, exsecretaria general del PRI, como nueva integrante de Somos México.

La nieta de Alfredo del Mazo González, prima en segundo grado de Peña Nieto, presentó su renuncia al otrora partidazo que, según ella, ya no es el mismo.

Monroy, primera mujer en ocupar la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, se dijo convencida de que la organización ciudadana a la que llega es una alternativa real de operación, alternancia y de gobierno.

Aclaró que no se afilia a Somos México por una candidatura. “Ni la pedí ni me la ofrecieron”, dijo, y señaló: “He luchado por los valores éticos, por los valores sociales, familiares que me han acompañado. Hoy quisiera, desde Somos México, convocar a cientos de miles de mujeres porque somos nosotras quienes necesitamos reconstruir nuestras familias. Me siento muy orgullosa de estar aquí, contenta, satisfecha”.

A Guadalupe Acosta, dirigente de Somos México, le preguntamos sobre las versiones que circulan en el sentido de que, por una decisión política, podrían quedarse sin registro.

“Somos México está llegando a casi siete puntos de arranque. Tal vez allí está la preocupación del régimen sobre nuestro surgimiento. Vamos a tener registro, vamos a tener excelentes resultados en 2027 y en 2030 vamos a recuperar la Presidencia de la República”, dijo, optimista.

Y ante la “amenaza velada” de negarles el registro, Acosta anunció acciones de defensa.

“Nos vamos a movilizar. México ya tiene partido y sin partido no hay mundial. Algo haremos si se pretende un atraco contra la ciudadanía”, advirtió.