“Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”

A Andrés Manuel López Obrador le gustaba decir las palabras que llevan el título de esta columna. La frase está que ni mandada a hacer para la situación actual.

Morena quiere hacernos creer que la participación de cuatro agentes de la CIA en una operación para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, sin notificar a la Federación, es más grave que la acusación de EU a Rocha Moya de infiltrar a Los Chapitos en el gobierno de Sinaloa.

Eso sí es creer que el pueblo es tonto.

* A Maru Campos la quieren desaforar para sacarla del gobierno de Chihuahua. Los ataques en contra de la panista son reiterados. La presidenta Claudia Sheinbaum trae peor a la gobernadora que a Isabel Díaz Ayuso.

Ariadna Montiel, jefa nacional de Morena, apareció en el estado grande para anunciar un juicio de desafuero y movilizaciones contra Campos. La acompañaron en el anuncio, fíjese usted, dos aspirantes guindas a la gubernatura de Chihuahua: Andrea Chávez, que no dejó de mostrar una sonrisa malévola, y Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez. ¿Raja electoral?

La FGR se sumó al acoso. Sacó ayer un comunicado en el que avisa que indaga a las autoridades de Chihuahua, por invadir competencias exclusivas de la Federación y hacer tratos con otros países, sin tener facultades.

A Rocha Moya, en cambio, lo apapachan, lo cuidan y repiten el estribillo “no hay pruebas”, como si los gringos se hubieran inventado lo que se vive a diario, no sólo en Sinaloa.

La presidenta Sheinbaum reveló en la mañanera que el gobernador de Sinaloa solicitó protección y se le otorgó. Sabemos que estaba en el Palacio de Gobierno de Culiacán y hasta un helicóptero le mandaron.

La Presidenta aseguró también que en la elección de gobernador de 2021, que ganó Rocha Moya con la ayuda del narco, no hubo denuncias por parte de partidos o ciudadanos. Ni de violencia ni de intervención del crimen organizado. Las autoridades electorales (incluido el TEPJF) validaron los resultados, dijo, y criticó que se cuestione ahora, cinco años después. “No hay nada que ponga en duda esa elección”, remató.

Tres horas después, el senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada del PAN, desmintió la aseveración de que no hubo denuncias hace cinco años.

“Falso que no se haya impugnado la elección de Rubén Rocha Moya en 2021. Por supuesto que se impugnó. Les digo el número del expediente: 06/2021”, dijo en conferencia de prensa en el Senado.

Preguntó: “¿Y quién creen que fue la magistrada ponente que resolvió que no había intervenido el crimen organizado? Él mismo respondió: “Se llama Aida Inzunza Cázarez”.

¿Les suena? Es la hermana del senador Enrique Inzunza Cázerez, uno de los diez implicados en las acusaciones de alianza con el narco que hizo el Distrito Sur de Nueva York.

Inzunza, por cierto, cumple dos semanas sin aparecer en el Senado. No ha pedido licencia. Su oficina está vacía. Alejandro Murat lo suple en las sesiones de la Comisión Permanente.

* El grupo parlamentario de Morena en la Comisión Permanente convocó a una rueda de prensa para promocionar la famosa “Marcha por la Seguridad en Chihuahua y la Defensa de la Soberanía”.

Al escuchar el mensaje y las respuestas de los guindas me vino a la memoria la frase de López Obrador con la que abrí esta columna. “Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”. La utilicé en mi pregunta sobre el contraste en el oficialismo en relación a los casos Rocha-Maru. No les gustó.

Me contestaron los diputados Arturo Ávila y Gabriel García y el senador Carlos Cantón Zetina.

Ávila: “Nosotros no protegemos a nadie. No condecoramos delincuentes como hace el PAN, donde ha habido delitos, no señalamientos, hemos perseguido. En el caso específico de Sinaloa, estamos en un proceso administrativo… en el otro caso hay una confesión de parte”.

Gabriel García: “Aquí sí se trata de comparar los métodos para atender cada caso. Vamos al fondo. Se está convocando al pueblo de Chihuahua. Es al pueblo de Chihuahua al que la gobernadora tiene que dar la cara. Violentó la soberanía.

“Si no tuviera temor y defendiera una buena causa, hubiera tenido que poner de pretexto para no pedir licencia y comparecer ante el Senado de la República.

* La plana mayor del PAN, encabezada por Jorge Romero, ofreció ayer una conferencia de prensa en el Senado, donde sesiona la Comisión Permanente, para anunciar que ya presentaron la solicitud de desaparición de Poderes en Sinaloa.

“Procede desaparecer Poderes si ya existe imposibilidad para gobernar esa entidad y si se ha impedido la vigencia del orden jurídico”, dijo el jefe panista, parafraseando la ley.

Añadió: “La desaparición de Poderes no es para sancionar a nadie. Es para rescatar a Sinaloa que, simple y sencillamente, no tiene gobernabilidad”, puntualizó.