Si la cabeza de la serpiente son los cárteles en México, el cuerpo y la cola están en EU

En la declaración que Marco Rubio hizo ayer en Quito, Ecuador, hay esa mezcla de zanahoria y garrote que ha caracterizado a la política de Estados Unidos hacia América Latina

La zanahoria es el reconocimiento que el secretario de Estado le hizo al gobierno de Claudia Sheinbaum en la lucha contra los cárteles de la droga. “Ha hecho más de lo que jamás se ha hecho”, estimó. El garrote es que Rubio precisó que reconocido esfuerzo “no es, ni de lejos, suficiente”.

Ya encarrerado, afirmó que “la cabeza de la serpiente son estos cárteles en México”, y advirtió que, “de una u otra forma”, EU enfrentará la amenaza, aunque aclaró que prefiere la cooperación.

Lo que no dijo el funcionario estadunidense es que el problema no empieza ni termina con los cárteles mexicanos.

Estados Unidos es el mercado más grande y lucrativo del mundo para estas drogas y el flujo de armas de fuego hacia México es masivo y bien documentado.

Tampoco mencionó que los precursores químicos vienen principalmente de China y que dentro de la Unión Americana existen redes de distribución y lavado que no dependen exclusivamente de los cárteles mexicanos.

Enfocarse sólo en “la cabeza de la serpiente” en México ignora que esa serpiente también tiene cuerpo y cola del lado estadunidense.

* En Sinaloa, la gente está harta, cansada, impotente ante la violencia ciega provocada por la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, y la incompetencia de las autoridades para controlarla. El asesinato de Juan Alejandro, un niño de un año y cuatro meses que murió de un balazo en la cabeza en medio de un ataque armado en Culiacán, acentuó el miedo, la ansiedad y la indignación en la población del estado.

Por ese motivo se ha convocado a una gran marcha a favor de la paz —una más— que desde hace dos años les robó la confrontación entre los dos bandos del Cártel de Sinaloa.

Según la Red por los Derechos de la Infancia, entre septiembre de 2024 y abril de 2026, al menos 250 niñas, niños y adolescentes murieron por heridas de bala en Sinaloa.

Al informarnos sobre esa marcha, el diputado priista Mario Zamora nos dijo: “Es increíble lo que se ha vivido en Sinaloa. Cualquier cosa que nosotros platiquemos aquí en la capital se queda corta. Cualquier guion de una serie de televisión o alguna película de Hollywood se queda corto”.

El legislador se mostró convencido de que en las elecciones de 2027 los sinaloenses le darán la puntilla al rochismo.

“Hay un muy buen ambiente para formar un gran frente que busque reconstruir el estado. No hay una sola persona en Sinaloa que quiera continuar con el rumbo en el que vamos, no hay manera. Vemos que es lo mismo

“No es que nosotros queramos prejuzgar, pero la gobernadora (Graciela Domínguez) y la que ya decidieron como candidata (Imelda Castro) son parte del mismo grupo político: el de Rubén Rocha Moya, de Morena.

“De la mano de ellos llegó el desastre que estamos viviendo en Sinaloa”, puntualizó.

* Hoy arranca formalmente el proceso electoral de 2027 que pone en juego 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales.

El prólogo de este proceso fue la intempestiva renuncia “por motivos de salud” de Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE. Buscamos a expertos que dan seguimiento a las actividades del Instituto Nacional Electoral. Descartan que el motivo real de la renuncia sea de índole personal.

“Van cuatro que se han ido por motivos personales. Todos en pleito con Guadalupe Taddei”, nos dijo una fuente que conoce bien el INE.

* Desde que en 2021 AMLO destapó sus corcholatas, Morena ha violado sistemáticamente las leyes con actos anticipados de campaña que las autoridades electorales hacen como que no ven. El tema será planteado en la sesión de Consejo General por el diputado Juan Ignacio Zavala, representante legislativo de MC ante el INE.

En una charla que sostuvimos ayer en los corredores del Palacio Legislativo, nos adelantó:

“A todas luces se está violando el proceso electoral. Por supuesto que tenemos que hacer un llamado a las autoridades electorales para que actúen y hagan la tarea”.

Destacó que MC ha denunciado ante el INE a Mario Delgado, Andy López Beltrán y a los cinco coordinadores de la Defensa de la Transformación que serán los candidatos a gobernadores.