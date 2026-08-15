El panfleto de Andy y la defensa del junior en Palacio Nacional

Cuando a un político mexicano cercano al poder le quitan la visa estadunidense, hay dos reacciones previsibles: victimizarse con tono épico o negarse a investigar. Andy López Beltrán eligió la primera. Claudia Sheinbaum, la segunda.

Entre la carta que el hijo de Andrés Manuel López Obrador le dirigió al presidente Donald Trump, calificando el retiro de su visa como “hitleriano”, y la negativa a abrir una carpeta “sólo porque le quitaron la visa”, México vuelve a quedar atrapado en el mismo círculo: acusaciones sin pruebas públicas y defensas sin investigación real.

El panfleto de Andy es retórico, agresivo, desubicado. Muy al estilo obradorista. Maximiza la confrontación, minimiza cualquier responsabilidad personal y busca posicionarse como víctima de “halcones” intervencionistas.

A Marco Rubio, secretario de Estado, y a Christopher Landau, subsecretario de Estado y exembajador en México, los califica, nada más y nada menos, que de “jefes de pandilla”. Raya en lo ridículo cuando sugiere al jefe de la Casa Blanca que los despida.

Comparar la decisión de quitarle la visa con prácticas “hitlerianas” es una exageración grosera que debilita el argumento en lugar de reforzarlo. Negar categóricamente pruebas cuando EU no las publica tampoco demuestra inocencia. Sólo subraya que el umbral para quitar una visa es mucho más bajo que para sancionar o procesar.

Sheinbaum tiene razón en un punto: revocar una visa no es, por sí sola, causa suficiente para abrir una investigación penal en México. Hacerlo de forma automática sería ceder la agenda de Washington y politizar aún más la Fiscalía.

Pero existen señalamientos concretos contra el junior (huachicol, enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias ) que circulan desde hace mucho tiempo en redes sociales y en declaraciones y discursos de la oposición.

La coherencia exigiría, si hay indicios reales, investigar con independencia y si no los hay, decirlo con claridad y no sólo negar por default. La medida de EU es una herramienta de presión diplomática y de política de seguridad que se aplica de forma discrecional y opaca.

Andy responde con victimismo: Sheinbaum dice que defiende “la soberanía” y evita politizar la investigación, pero el contexto de múltiples casos similares en Morena y la falta de transparencia de ambos lados generan desconfianza legítima.

Lo más útil sería que, si existen pruebas concretas, salgan a la luz (en México o en EU) y se procesen conforme a derecho, no que se conviertan en munición retórica permanente.

* Los casos de políticos que se quedaron sin visa, confirmados públicamente por los propios afectados o por reportes verificables , son los de gobernadores(as):

Marina del Pilar Ávila (Baja California), Rubén Rocha Moya (Sinaloa, además procesado en Nueva York), Alfonso Durazo (Sonora, con desmentidos parciales), Américo Villarreal (Tamaulipas).

Pero también el de alcaldes fronterizos, funcionarios de aduana como Alex Tonatiuh Márquez), Andy López Beltrán, y el exgobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo. Son los más relevantes, pero hay muchos más. Medios como Infobae dicen que a alrededor de unos 50 políticos y funcionarios ya les quitaron la visa.

* La noticia de Andy se hizo viral. Inspiró memes, fue tendencia en redes sociales, acaparó titulares, fue tema de conversación en charlas públicas y privadas, y temas de artículos y columnas. Van las principales:

La presidenta Sheinbaum: “Mucho de esto no tiene razones de seguridad, sino más bien política… Es importante decirlo cuando vemos situaciones injerencistas en el país”.

Ya encarrerada, dejó claro que en México no hay abierta ninguna carpeta de investigación en contra de Andy.

Alejandro Moreno, presidente del PRI, subió a su cuenta de X, un mensaje dirigido a Andy:

“Estados Unidos te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas. ¡Estás viendo y no ves! Las investigaciones les están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su narcoapellido los hace intocables”.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado: “No se confundan. La cancelación de visas es arquitectura psicológica y política. no es un expediente judicial.

“Caer en la vulgaridad callejera y el circo mediático sólo expone el oportunismo de quienes, desde el conservadurismo entreguista, validan la injerencia y se arrodillan ante EU, queriendo expiar sus culpas.”

Lilly Téllez, senadora del PAN, celebró la medida. Acusa a Andy de “huachicolero, cabecilla del narcopacto, ratero y lavador de dinero”.

López Obrador ha salido de su retiro para defender a Cuba, pero no ha dicho una palabra del retiro de la visa a su hijo.