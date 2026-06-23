Morena y la anticipada cacería de candidaturas para 2027

Pancartas, camisetas, discursos, banderas, porras, consignas, dentro y fuera del WTC, en el arranque de registro de los aspirantes del oficialismo a gobernar Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Las consignas de la 4T iban y venían en boca de los contingentes que acompañaban a los suspirantes. Aquello parecía un anticipado mitin de campaña disfrazado de “trabajo territorial”.

La palabra unidad se escuchaba en cada alocución, pero en corto se hacían duras críticas entre ellos. El tiempo que estuve en el WTC —alrededor de tres horas y media— escuché dos veces corear “¡es un honor estar con Obrador!”. Eso me llamó la atención porque no escuché ninguna consigna que dijera: “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”.

Los llamados “aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” llegaron a la planta baja del WTC, donde los esperaba la dirigencia nacional del partido.

Encabezaban el templete la presidenta de Morena, Ariadna Montiel; la presidenta de la Comisión Nacional de elecciones, Citlalli Hernández, y la secretaria general del partido, Carolina Rangel. Antes del inicio de la recepción de documentos a los aspirantes, Citalli recordó, en rueda de prensa, que la comisión que preside aplicará en su momento un criterio de paridad de genero.

Pero también que nos digan que no tienen ningún tema con la justicia, aceptan que la Comisión Nacional de Elecciones pueda solicitar información para ratificar que es cierto.

Rocha Moya obliga.

* En total se registraron veintiún aspirantes de los cuatro estados. A su llegada les entregaban copia y les pedían que se tomaran la foto entre dos banderas colocadas a la derecha del templete, la de México y la de Morena. Luego se iban con sus seguidores a un espacio acondicionado para dar sus discursos y se retiraban para dar paso al siguiente aspirante.

En Aguascalientes, que enfrenta una severa crisis hidráulica, encabeza las encuestas internas la senadora Nora Ruvalcaba.

Aventaja por menos de dos puntos al diputado federal Arturo Ávila, pero éste no se registró. El estado, además, es panista desde hace muchos años.

Otros que aspiran a ser coordinadores de la transformación en ese estado son Salma Luévano, Genny López Valenzuela (PVEM) y Ricardo Rodríguez Vargas.

* En Baja California, estado con graves problemas de inseguridad y violencia, las preferencias electorales internas favorecen a la senadora de Morena con licencia de Morena, Julieta Ramírez.

Se presume que trae el respaldo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que se quedó sin visa.

En la cancha de los hombres va adelante el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, quien llevó la porra más numerosa al WTC. Alrededor de 200 personas.

¿Las trajeron de BC? ¿Cuánto costo? ¿Quién pagó? Preguntó, muy en corto, uno sus competidores.

* Hay un caballo negro en BC. Es el diputado con licencia Fernando Castro Trenti. Le dicen El Diablo.

Sus acompañantes hasta cuernos llevaban. En sus declaraciones aseguró que a los corruptos y a los narcopolíticos de su estado se los va a llevar satanás.

—¿Qué quiere decir con eso? —le preguntamos.

—Me refiero a que vamos a combatir implacablemente la corrupción y la deshonestidad. El que avisa no engaña: aquel que se le ocurra recibir dinero de la delincuencia va a ir a la cárcel, sea el que sea.

—¿Cómo le haría?

—Primero con que no te vendas. Esta campaña que ofrezco es 100% austera. No necesito dinero ni donativos de nadie.

En el discurso ante sus seguidores, prometió unidad, orden y mano dura.

* En el evento se apareció Jaime Bonilla. No faltó un despistado que pensara que iba a registrarse como un aspirante más.

El exgobernador de BC Iba en el grupo que acompañaba a Monserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana que se registró por el PT. La mujer renunció a Morena con el argumento de que este partido no cumplió sus promesas fundacionales.

Para BC se registraron también Alfredo Álvarez Cárdenas, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Jorge Ramos Hernández, Evangelina Moreno Guerra, Montserrat Caballero Ramírez y Armando Ayala.

Por Baja Sur quieren ser coordinadores de la defensa de la Transformación Christian Agúndez (PT), Manuel Cota, Saúl González y Milena Quiroga.

Carlos Enrique Ucán Yam se apuntó por Campeche.

El registro para los aspirantes de los 17 estados donde habrá elección de gobernador en 2027 seguirá, por orden alfabético, hasta el sábado próximo. El miércoles se da un paréntesis. No habrá registros. Juega la Selección de México en el Mundial. ¿Mi pronóstico? Le ganamos a Chequia por dos goles.