Madriza a Morena

Morena no se repone del zapato que metió el PRI en Coahuila. El marcador, para ponerlo en términos futboleros, fue 16-0.

Ni con el medio millón de beneficiarios de los programas sociales que hay en ese estado —dinero limpio del Bienestar—, los guindas ganaron una sola diputación local.

La entidad no tiene problemas graves de crimen organizado. ¿Será que les faltó el dinero sucio del narcotráfico que sí tuvieron en Sinaloa para hacer ganar a Rocha Moya? Es pregunta, no se sulfuren.

A los guindas ya se les hizo costumbre no reconocer derrotas. Sus dirigentes hablan de fraude, de compra masiva de votos.

Lo dice quien ha sido señalada en múltiples ocasiones de hacer un uso clientelar y faccioso de los programas sociales.

Nada menos que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar de 2022 a 2026.

Asegura que el PRI pagó 500 pesos por sufragio

El otrora partidazo ganó todas las diputaciones locales en disputa. Namás le metió dos a uno al guinda.

Una bocanada de oxígeno para un partido que, según el oficialismo, está en vías de extinción. Los coahuilenses están contentos con el gobernador Manolo Jiménez. El PRI tiene allí una posible carta para 2030.

* Andy López Beltrán la vio venir. Como secretario de Organización de Morena, era el estratega electoral en Coahuila. Pero aplicó la de “más vale aquí corrió que aquí murió”. Adelantó su proyecto de hacerse diputado federal y cobijarse con el fuero parlamentario.

Un segundo revés electoral consecutivo era demasiado. El año pasado, el junior perdió en Durango.

Destaca también la participación ciudadana en Coahuila. Superó 51% del padrón; 12% más que en la elección de diputados locales. ¿Voto de castigo?

La sorpresa desagradable se la llevó el PAN, que hace algunos años disputó con posibilidades la gubernatura de Coahuila. Ahora puede perder el registro a nivel local, junto con MC y el PVEM. No llegó a tres por ciento.

* Ya que estamos. Tremendo revuelo provocó el expresidente Vicente Fox con su felicitación al PRI.

Escribió un mensaje en su cuenta de X que dice en mayúsculas:

“Como en los viejos tiempos. Me da gusto verlos renacer con tanta fuerza. Ahora sí, como el Ave Fénix (renació de sus propias cenizas). Que sea para el bien de Mexico, de nuestra democracia, de la libertad y la transparencia”.

Otro que fue tendencia fue el morenista Antonio Attolini. El exvocero del movimiento Yo Soy 132 perdió su diputación local en Coahuila. La priista Verónica Martínez le metió tres a uno.

* Les tengo un chisme. Buena parte de los diputados del PVEM tienen pavor de perder la visa para ingresar a Estados Unidos. Eso llevó a 29 de ellos a salirse de la sesión del pasado 28 de mayo en San Lázaro para no votar la controvertida reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera entre las causales de nulidad de elecciones.

Sólo un legislador del partido del Tucán votó en contra: Julio Scherer Pareyón.

Fuentes del Verde aseguran, además, que es falsa la versión de que Jorge Emilio González, exNiño Verde, prefiere alejarse de Morena que pelarse con los gringos.

La línea es seguir en la coalición, con Morena y el PT, para 2027. En Coahuila fueron solos y así les fue.

Obtuvieron 2.8% de los votos, pero confían en alcanzar el 3% requerido para mantener el registro cuando se revisen todas las actas.

Ahora me hace sentido el llamado que la Presidenta le hizo a los representantes populares de no modificar su postura por miedo a perder la posibilidad de viajar a Estados Unidos.

* ¿Qué querían hacer los normalistas y maestros de Ayotzinapa con los 59 artefactos explosivos que les fueron decomisados por el Grupo Zorros en la caseta de Tlalpan?

Venían en uno de los autobuses que los condujo a la CDMX para respaldar la movilización de los maestros de la CNTE. Una denuncia ciudadana llevó a los Zorros a interceptar el convoy antes de que ingresara a la capital de la República.

La lógica indica que los traían para usarlos en la movilización conjunta con la Coordinadora, a tres días del Mundial.

Lo sabe el subsecretario de derechos de la Segob, Arturo Medina. Un comunicado de esa secretaría le atribuye la siguiente declaración:

“Estamos a favor de la manifestación pacífica, pero no se debe poner en riesgo a la población con el uso de artefactos explosivos en las protestas.

“Apelamos a que no haya uso de la violencia en las movilizaciones y a la manifestación pacífica”.

Poco a poco se fueron liberando los autobuses, agrega el comunicado.