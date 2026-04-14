El INE oficialista que se perfila

Ya sólo quedan 100 aspirantes para las tres consejerías del INE vacantes, tras la conclusión de los exámenes de “idoneidad” en San Lázaro. Son 50 mujeres y 50 hombres. Se respetó la paridad de género, pero no la autonomía frente al gobierno.

No hubo sorpresa. El Comité de Técnico de Evaluación está integrado por personajes vinculados, de una u otra forma, a Morena. Su tarea es escoger a los más afines al gobierno, no a los autónomos.

Destacan cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Entre los nombres mencionados están, otra vez, Bernardo Valle, cercano a la Presidenta, quien participó en la redacción de la reforma electoral en la Segob.

Arturo Manuel Chávez trabajó en la alcaldía Tlalpan y en el gobierno de la CDMX, durante la gestión de Sheinbaum.

Carlos Ernesto Ramos Vega, consejero del IECM, señalado por sus posturas favorables a Morena.

Hay también entre seis u ocho perfiles vinculados a Guadalupe Taddei. Flavio Cienfuegos, su exjefe de oficina en el INE; Roberto Carlos Félix López, director de Organización Electoral en el instituto, y Jesús Octavio García, exproveedor de material para el INE.

Pero también Jesús Ancira, director de Asuntos Laborales; Juan Manuel Velázquez Barajas, titular de Asuntos Jurídicos, por mencionar algunos. En los corrillos del Palacio Legislativo corren rumores de que los exámenes a los aspirantes fueron “filtrados” a los preferidos del régimen.

Interrogado al respecto, Ricardo Monreal rechazó:

“No me meto en eso. Voy a dar crédito al trabajo del Comité de Evaluación. No tengo idea de por qué se obtuvieron esas calificaciones ni cómo se realizó el examen, pero confío plenamente en la autonomía y el compromiso de la comisión”.

* Hay fuertes quejas de la oposición por el sesgo progobernista de los favoritos y por la falta de transparencia en este último recorte, que dejó en 100 —de casi 400 que se registraron— el número de aspirantes.

El diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico de la bancada del PAN, de plano descalificó el proceso:

“El acuerdo del Comité Técnico de Evaluación es formalmente inválido y materialmente arbitrario. No motiva ni justifica la determinación y razones para integrar la lista de 100 aspirantes…

“Éste es el mismo procedimiento ocupado para la Reforma Judicial y lo hemos criticado por concentrar el poder, pero ahora en la Cámara de Diputados”, puntualizó.

Hoy empiezan las entrevistas públicas de los 100 aspirantes en San Lázaro (del 14 al 16 de abril).

De allí saldrán las tres quintetas que la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno en San Lázaro, enviará al pleno para la votación final. Para ser consejero se requiere una mayoría de dos tercios de los diputados presentes.

* Sigue el brote de lodo guinda y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad exhibiéndolo. Ahora se trata de un negociazo inmobiliario de 59 millones de pesos.

Resulta que, en 2015, cuatro personas no identificadas compraron un edificio en la calle de Liverpool, número 3, colonia Juárez, Ciudad de México, que hoy es sede del CEN de Morena. Pagaron por el inmueble 16 millones de pesos.

Cinco años después, según investigación de MCCI, Morena compró ese edificio por 75 millones de pesos.

El contrato fue firmado por Yeidckol Polevnsky, entonces secretaria general de Morena y hoy senadora por el Partido del Trabajo. Pero también por Joel Frías Zea, apoderado legal del partido y actualmente director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficina de la Presidencia.

“De acuerdo con el Índice SHF de Precios de la Vivienda —el principal indicador oficial del mercado inmobiliario en México elaborado por la Sociedad Hipotecaria Federal—, los precios de las viviendas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México crecieron 42.6% entre 2015 y 2020”, señala el reporte. Agrega: “Si bien no se trata de una comparación exactamente igual, al tratarse de un inmueble para oficinas, llama la atención que el incremento del precio del inmueble de Liverpool 3, durante el mismo periodo, fue de 368%, nueve veces más que la referencia de mercado”.

* La transacción nada tiene que ver con la famosa “austeridad republicana” que tanto pregonó López Obrador y que resultó mero discurso. El tabasqueño recibió la Presidencia de manos de Peña Nieto, en diciembre de 2018, con un fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios calculado entre 270 mil y 330 mil millones de pesos, y más de 1.2 billones de pesos en otros fidecomisos.

AMLO se fue de Palacio Nacional sin dejar en caja un solo fideicomiso. Se gastó todo. Dejó una deuda casi duplicada —de 10 a 18 billones de pesos— y sin liquidez disponible.

La Presidenta dice que ahora son “más que franciscanos” y que eso significa más programas de austeridad. “Tenemos que garantizar los programas de bienestar, el apoyo a educación, el apoyo a la salud, a los programas de vivienda y la inversión”, dijo Sheinbaum en la mañanera de ayer.