Resultaría paradójico que un gobierno de izquierda haya cortado, aunque sea provisionalmente, el suministro de petróleo al régimen de Díaz-Canel en Cuba, en los momentos en los que enfrenta graves problemas de desabasto y apagones.

Ya no tiene a Venezuela, que era su principal proveedor. Tampoco tendría a México, que trae encima las negociaciones del T-MEC con EU, cruciales para el desarrollo de la economía doméstica. La ambigüedad de la presidenta Sheinbaum a la hora de hablar del tema sugiere que la información publicada por Bloomberg es correcta.

El medio sostiene que Pemex retiró el cargamento de hidrocarburo programado para llegar a la isla, a finales de mes.

La presidenta Sheinbaum fue interrogada sobre el tema en la mañanera. Visiblemente incómoda respondió:

“La decisión de México de vender o dar petróleo a Cuba por razones humanitarias, tiene que ver con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años. No es reciente”.

La mandataria recordó que Cuba ha tenido un duro bloqueo desde hace décadas y este bloqueo ha generado problemas de desabasto. “México siempre ha sido solidario y va a seguir siéndolo. La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana”, insistió.

–¿Desmiente que se haya suspendido? Le preguntaron.

–Es una decisión soberana y se toma en el momento que sea necesario –respondió.

Pemex no ha dicho ni pío de la suspensión. Ha reportado a la Comisión de Valores y Bolsa de EU que, desde julio de 2023, realiza envíos a Cuba de diversos hidrocarburos, a través de su subsidiaria Gasolinas del Bienestar.

Su último reporte dice que de enero a septiembre del 2025 México exportó 17 mil 200 barriles de crudo al día, lo que representa 3.3% de sus envíos al exterior.

* El excanciller Jorge Castañeda es uno de los analistas que mejor conocen la evolución de las relaciones de México con La Habana. Tampoco está seguro si se suspendió el envío del hidrocarburo a la isla.

Nos dijo: “Bloomberg dice que sí. Nadie más lo ha confirmado. Ella (la Presidenta) fue muy ambigua, aunque esa misma ambigüedad da a entender que es cierto. Si no fuera cierto habría dicho: el buque tal está en camino. Llega a Matanzas tal día a tal hora. Obviamente hubo una enorme presión estadunidense. No sé si a nivel de Trump con ella, a nivel de Rubio con ella, a nivel del embajador con (Roberto) Velasco. Es el canal más expedito y eficiente que tienen.

“Ella ha de haber decidido que no puede con esa presión. A mí me parece que suspender (los envíos a Cuba) es la decisión correcta. Queremos mucho a la dictadura, pero lo que no se puede, no se puede. México no tiene por qué resistir la presión de EU, en plena renegociación del T-MEC”, puntualizó.

A todas estas consideraciones hay que que añadir la coacción que ejercen los legisladores estadunidenses de origen cubano. María Elvira Salazar, congresista cubano-americana, felicitó ayer a Sheinbaum por haber suspendido los envíos. Esa misma congresista afirmó en X, el pasado viernes, que que el régimen cubano ha sobrevivido gracias al petróleo gratuito, la represión exportada y la esclavitud moderna disfrazada de misiones médicas. Consideró que esa etapa de “apaciguamiento” ha terminado.

“Cortar el suministro energético vital de la dictadura ataca el núcleo de su maquinaria represiva, y apoyo plenamente a la administración Trump en esta medida”, escribió Salazar.

* Ya que estamos. Le preguntamos al excanciller sobre las declaraciones del presidente Trump en el sentido de que Cuba caerá muy pronto sin el apoyo de Venezuela.

“Es lógico que lo diga, no quiere decir que sea cierto. Es una forma de meterle miedo a los cubanos, a los mexicanos y a cualquier otro que pensara en ayudarlos”.

Desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el gobierno mexicano ha enviado hidrocarburos a la isla como un acto humanitario.

La Presidenta ha admitido que los envíos que se realizan incluyen tanto aportaciones solidarias como algunos contratos que se han celebrado con el régimen cubano.

* Se acumulan las diferencias del PT con Morena. Ya no sólo es el proyecto de la reforma electoral, que perfila una disminución de plurinominales y la reducción de plurinominales en el Congreso, sino la revocación de mandato del gobernador morenista en Oaxaca.

Benjamín Robles, comisionado político del PT en esa entidad, acusa “fraude” tras la consulta que, según resultados oficiales, mantiene en el cargo al morenista Salomón Jara.

El petista convocó a rueda de prensa en la que asegura que Jara perdió la consulta. Dijo: “Por el mandato del pueblo que ayer participó en el ejercicio de revocación de mandato, hoy nuestro estado amaneció sin gobernador”.

El PT no está conforme con los resultados que dio a conocer el Instituto de Participación Ciudadana de Oaxaca: por la continuidad de Jara habría votado 58.8%; por la revocación, 38.6%); los votos nulos sumaron 3%. La participación ciudadana fue entre 29 y 30%. Debajo del umbral de 40% que exige la ley para ser vinculante.