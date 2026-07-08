De cabeza fría a corazón ardiente

La presidenta Sheinbaum le subió el tono a Estados Unidos. Dejó atrás la política de “cabeza fría” que caracterizó los primeros meses de su mandato frente a provocaciones de Donald Trump del tipo “a México lo gobiernan los cárteles y nadie más”.

Ayer sugirió que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, muy amigo de López Obrador, es un mentiroso.

Recordó que el pintoresco diplomático aseguró que ninguna agencia gringa intervino en el secuestro de El Mayo Zambada, pero ahora se viene a enterar que el FBI estuvo detrás del operativo.

“No se puede decir una cosa y después decir otra al gobierno”, se quejó.

La víspera, evidenció la contradicción que existe en la política estadunidense en relación con los cárteles de la droga. Por un lado los declaran “organizaciones terroristas” y, por el otro, hacen acuerdos con ellos.

Para respaldar sus palabras destacó que el 9 de mayo de 2025 fueron recibidos por el gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, que liberó López Obrador.

* A casi dos años de distancia, la Presidenta se enteró, vía el periodista de investigación Luis Chaparro, que el FBI orquestó el traslado a Estados Unidos del muy poderoso capo de la droga.

Lo acompañaba Joaquín Guzmán López, otro hijo de El Chapo, quien operó la captura de Zambada en coordinación con las autoridades de Estados Unidos.

Chaparro dio a conocer que el FBI exhibe como trofeo, en un museo de El Paso, Texas, el avión que trasladó a la Unión Americana al poderoso capo de la droga en México.

Sobra decir que los mecanismos de inteligencia mexicanos aparecen como obsoletos en esta historia. Todavía recuerdo que el gobierno de López Obrador no sabía siquiera desde dónde despegó la aeronave aquel 25 de julio del 2024.

Lo agarraron papando moscas.

Israel Aldave, periodista de Radio Fórmula, le hizo ayer a la Presidenta la pregunta que nos hacemos todos: ¿Cómo es que una aeronave con matrícula clonada, que no trae identificador, puede aterrizar en nuestro país y llevarse a dos personas a Estados Unidos sin que las autoridades mexicanas lo hayan advertido?

“Eso es parte de lo que tiene que contestar la Fiscalía y de la investigación que hizo Gertz Manero (entonces titular de la FGR.), respondió: “Es un avión –agregó– que sale de México y llega a Estados Unidos. Y como bien lo menciona Rosa Icela, no tenía prendido su localizador”.

El canciller Roberto Velasco, por cierto, anunció, en la mañanera, que ya solicitó formalmente al FBI mayor información del caso Zambada.

* El tema fue comentado por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro. Dijo:

“El FBI está confeso de que participó en prácticamente un secuestro contra un mexicano, que ahora está siendo sometido a los tribunales jurisdiccionales de Estados Unidos…

“Es grave porque implica la violación de la soberanía. Si se confirmara, implica injerencia indebida de un gobierno extranjero en suelo nacional. Implica incluso delitos graves contra la seguridad nacional”, puntualizó.

Aprovechamos para preguntarle si todo este debate sobre la soberanía, la injerencia de EU, no deriva del hecho de que el gobierno mexicano no hace lo suficiente para combatir al narco.

Reviró: “La presidenta Sheinbaum ha demostrado con creces el combate al crimen organizado. Ahí están las estadísticas, las detenciones, el decomiso de drogas… Ha cumplido con su obligación constitucional.

“El hecho de que gobiernos anteriores del PRI y del PAN (no mencionó a AMLO) hayan sido omisos con esa persona (El Mayo) no te da libertad para que invadas territorio de otro país”, destacó.

* Nos escribe Mauricio Cuéllar, director jurídico de la Constructora y Perforadora Latina, para aclarar “señalamientos infundados” que publicamos en ese espacio, bajo el título Contratos mixtos de Pemex, el pasado 4 de julio.

La aclaración reconoce que los mencionados señalamientos están basados en referencias de informes internos extraoficiales de la paraestatal y en reportes de medios de comunicación, como señala el texto.

Pide precisar: “En Latina operamos bajo las más estrictas normas de compliance, respetando el marco legal en todos los lugares en los que tenemos presencia”. Rechaza de manera categórica el señalamiento hacia la compañía relacionado con cualquier actividad al margen de la ley, y asegura que no están informados sobre investigación alguna de la FGR hacia la empresa. “Latina, por cierto, no forma parte de Grupo Kaluz, participa en los contratos mixtos con estricto apego a la normalidad vigente”, remata.