La ASF denuncia penalmente a Cofepris; encuentra irregularidades por 121mdp

Todos los días nos llenan los oídos con discursos sobre la honestidad, el combate a la corrupción, la austeridad republicana, los grandes ahorros. Palabras, palabras y más palabras. Nos enteramos ayer que esta semana, la Auditoría Superior de la Federación denunció penalmente a la Cofepris.

Y es que en la revisión de la Cuenta Pública 2024, la ASF encontró “irregularidades” por más de 121 millones 934 mil 474 pesos. La denuncia habla de servicios sin acreditar; de evidencia fotográfica repetida entre distintos proveedores y transferencias vinculadas con un servidor público y su cónyuge, cuyos nombres mantuvo en reserva.

“Uno de los principales elementos detectados fue la falta de documentación comprobatoria y justificativa que acreditara efectivamente la prestación de servicios de mantenimiento. preventivo y correctivo a diversos equipos de Cofepris”, dice la ASF.

La revisión encontró, además, inconsistencias relevantes en los informes utilizados para justificar la ejecución de los trabajos: inclusión de nombres de personas que no aparecían dentro del personal autorizado para realizar los servicios. ¿Cómo la ve?

* La posibilidad de integrar un gran frente opositor PAN-PRI-MC para contender contra Morena-PT y PVEM en las elecciones intermedias de 2027 es cada día más lejana, a pesar de que la coyuntura aconseja la integración de ese bloque.

La narco-alianza de Rocha Moya y sus cómplices, los negocios inconfesables de Andy, los machuchones de Morena embarrados en el huachicol fiscal y los vuelos privados de Mara, la precariedad del crecimiento económico han lastimado la imagen de Morena. Pero el naranja y el tricolor están cada vez más polarizados.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de MC en el Senado, hicieron declaraciones que reflejan la distancia que hay entre estos dos partidos de oposición.

La primera pedrada la lanzó Clemente al ser cuestionado sobre la reiterada convocatoria que ha hecho Alito de integrar esa gran alianza opositora para enfrentar al oficialismo.

“El PRI no tiene calidad moral, ni para convocar a una borrachera”, respondió el senador emecista.

Moreno no tardó en responder: “Los que sí tienen capacidad de convocar a una borrachera son ellos. Vimos en el palco de un estadio de futbol a Máynez, a Samuel, echando trago, agarrando la borrachera… Dividir a la oposición al único que ayuda es a Morena. Esto no es un tema de personas, no es que me caigan bien o mal. Es un tema de México.

“Son esquiroles de Morena”, sintetizó.

El tono de Alito cambió al referirse al PAN. Elogió la postura de la dirigencia nacional de ese partido, que en un principio había descartado alianzas electorales, pero que hoy admite que habrá acuerdos en lo local.

“Eso es una posición inteligente. Eso es estar con México”, aprobó el priista.

* Caló hondo la intervención del senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, durante la sesión que siguió a la entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum en la Cámara de Diputados.

Con preguntas dijo verdades que no le gustaron al régimen: “La corrupción que juraron enterrar sigue viva y todos sabemos dónde está. La violencia sigue, los desaparecidos siguen, la pobreza sigue, la impunidad sigue…”.

A Alfonso Durazo le tocó responderle. Tarea complicada. El gobernador de Sonora era el secretario particular de Luis Donaldo Colosio cuando lo asesinaron.

No pudo con la tarea. Lo único que se le ocurrió fue descalificarlo por su juventud y su trabajo en la alcaldía de Monterrey. El afán por defender a la presidenta Sheinbaum lo llevó por el camino de la ingratitud. Escribió en su cuenta de X: “La retórica, por buena que sea, no puede superar jamás la experiencia. Entender la complejidad de un gobierno estatal, no digamos ya de la Presidencia de la República, es ajena a la capacidad de un principiante.

Más adelante sostuvo que Colosio Riojas carece de la autoridad moral imprescindible para criticar eventuales diferencias del gobierno de Sheinbaum, sobre todo porque dejó una estela de rezagos y desaciertos en su gestión como presidente municipal…

En la parte final, Durazo le recordó que fue derrotado por la 4T en la senaduría por Nuevo León; que llegó a la Cámara alta por la vía de primera minoría. “No le alcanzaron su excelente oratoria, su fama ni su merecidamente reconocido apellido. Ahí es donde la experiencia y la madurez tienen un papel muy importante que desempeñar aún en su vida”, escribió el gobernador.