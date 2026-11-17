Lo damos por un hecho. Quizá es la lógica heredada por autores como Maquiavelo y Hobbes: el Estado sigue un sentido de supervivencia. En su esencia está la autoconservación. Se puede tratar de un partido gobernante liberal o conservador, pero aquello que atente en contra del Estado mismo es una amenaza para todos, de la ideología que sean. De ahí lo apasionante de las discusiones parlamentarias. Quién tiene la mejor fórmula para que el Estado libre las batallas cotidianas: crisis alimentaria, inflación o una pandemia. Ahí se da la confluencia deseable: propuestas, principios y técnicas. Llegar a X meta lo antes posible.

La fortaleza intrínseca del Estado es de interés común. Peter Sloterdijk dixit: todos estamos en el mismo barco. Las ideologías languidecen frente al realismo. ¿Le conviene a México tener instituciones de salud fuertes? Por supuesto, pues gobierne quien gobierne, el deterioro de la salud pública siempre será un problema heredable. Quien ambicione llegar al poder debe desear encontrar los menores problemas posibles. ¿Le conviene a México tener una institución electoral fuerte y acreditada? Por supuesto, de lo contrario, quien gane será cuestionado. Una victoria pírrica. Llevamos más de un mes discutiendo sobre los escándalos del “Clan Taddei” con el proceso electoral del 2027 en curso. Es decir, que en el puente de mando de nuestra embarcación hay una trifulca. Todos los pasajeros se han dado cuenta. La lógica de supervivencia por parte del Estado debiera ser recomponer la capacidad de conducción del navío.

Pero no. Primero fue la negación, los zigzags del timón, fueron ostensibles y patéticos. Después apareció la agotada estrategia de imputar todos los problemas al pasado. Ya es chusco el recurso. Se les fueron encima a personajes como Luis Carlos Ugalde, atribuyéndole sucesos que ocurrieron hace ¡dos décadas! Un ridículo. Y por supuesto, el villano favorito Lorenzo Córdova y sus colaboradores muy cercanos, como Edmundo Jacobo, fueron puestos en la mira. Pero si ellos ya pasaron las múltiples auditorías a las que la institución ha estado sujeta. Mientras tanto siguió el desfile de nuevas acciones fraudulentas del llamado “Clan Taddei”. Por mantener una pulsión de venganza, lo que la gestión ha logrado es dañar la credibilidad del INE.

Hace unos días, El Universal publicó un muy doloroso estudio demoscópico que muestra el tamaño del boquete en el casco de nuestro navío nacional. “¿Usted diría que la corrupción en el INE está…?”: muy extendida, 46.6%; algo extendida, 32.6%; nada extendida, 4%. “¿Cuánta confianza tiene en el INE para organizar las elecciones en nuestro país?”: poca confianza, 43.2%; regular confianza, 20.4%; ninguna, 29.0%. O sea, menos del 18% tiene mucha confianza. Cuatro de cada cinco mexicanos están tocados por la desconfianza en algún nivel. El 68.6% de la población encuestada cree que el INE no es independiente. Y los resultados de la estrategia de comunicación están allí: un 51.2% atribuye la responsabilidad a todos por igual, sólo 5.6% a Taddei y 5.2% a ¡los actuales partidos de oposición!

En plena batalla por defender al “Clan” y echarle la culpa a ese mar de fondo llamado pasado que todo lo engulle, la Presidenta anuncia que promoverá una nueva reforma política, porque la suya se la mocharon y que incluirá la revisión de los diputados plurinominales, discusión que ya se dio. Pero la confusión es parte del objetivo. El régimen que desapareció al Poder Judicial y que ahora persigue a juzgadores de la anterior generación –de carrera, vamos–, el que se apoderó lentamente del Consejo General del INE y del Tribunal Electoral, pero que acreditó su victoria gracias al INE, ahora, ante la corrupción evidente y descarada de uno de los suyos, sale a inventar responsables.

Y uno se pregunta, por qué no atacar los casos concretos de corrupción, por qué destruir el barco institucional.

No se entiende. O será que precisamente eso desean