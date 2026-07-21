Orgulloso despotismo

"Hay que gobernar con sentido común y para la gente…”. Hasta aquí todo bien. Sentido común sería repensar los más de 2 mil mdp que pierde Pemex al día cuando hay escuelas públicas que carecen de agua y la Red Nacional de Bibliotecas –que fue ejemplo de América Latina– hoy languidece ante la falta de recursos y de interés gubernamental. Sentido común sería canalizar y atraer más inversión para electricidad y su transmisión, requisito clave para crecer. Sentido común sería reconocer que el nuevo Poder Judicial es un fracaso y que el cambio de juez en el caso Ruffo no hace más que generar sospechas de persecución política. Gobernar para la gente se confronta con los arreglos con la CNTE y el manejo pensionario que beneficia a ciertos grupos en un pacto de extorsión con el gobierno como víctima y patrocinador. Gobernar para la gente llevaría a impulsar una auditoría externa a Pemex, porque las cifras no cuadran y por mucho (ver los estudios de Francisco Barnés de Castro).

Sentido común y gobernar para la gente son sentencias políticamente correctas que el gobierno no aplica. Pero la expresión presidencial lanzada al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas –que, por cierto, hoy reciben menos dinero que nunca– no se detuvo ahí. En plan de regaño le dijo: “Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, está mal; no cumplas con la norma, eso es lo que te estoy diciendo”. Palabras descabelladas, una auténtica invitación a la ley de la selva. Es la negación de las enseñanzas de Platón en La República o de Aristóteles en sus lecciones de política o de Rousseau como uno de los primeros contractualistas. Lo dijo en Quintana Roo ante los reclamos de prestadores de servicios por la nueva normatividad para proteger el Parque del Jaguar. O sea, bríncate la norma y resuelve rápido. Aquí sí estamos hablando de selva en sentido estricto.

Lo que está ocurriendo en la zona, que fue joya turística, es un horror: siguiendo las cifras de Signos Vitales, la conectividad aérea cayó 22.5% en un año; la extorsión aumentó 62%; el turismo internacional perdió 15.7%; alrededor de 3 mil negocios “pagan derecho de piso” y, como aderezo, en lo que va de 2026, se han retirado 20 mil toneladas de sargazo. Selva es una CNDH que lleva casi tres años sin Consejo Consultivo. Caminar por arriba de la norma es lo que hizo el rector de la Basílica de Guadalupe con los fondos del templo. Selva son los 10 cuerpos hallados de Zacatecas, la mayoría empresarios y un exalcalde panista. Selva que narcotraficantes, gracias a la reforma al Judicial, hoy sean jueces. Selva los despidos, amenazas e incluso asesinatos de periodistas en varias entidades, a la lista debe sumarse Josué Martínez Contreras de Puebla. Van seis este año.

Por eso hay poco qué corregir al documento emitido ayer por la Fiscalía de Estados Unidos, del Distrito Este de Nueva York, que desnuda con toda precisión lo que no hizo el Estado mexicano en el caso de El Mayo Zambada, al que se le incautarán 15 mil millones de dólares. La petición de Estados Unidos es muy clara, Rubio lo ha dicho con todas sus letras: quieren una muestra clara de rompimiento entre el grupo gobernante y el narcotráfico. Por eso la solicitud de detención de Rocha Moya y otros. Detenciones que sí proceden previo a la presentación de las pruebas que ya tienen. Detenerlos sin invocar una torcida interpretación de la soberanía sería una muestra de voluntad política. Eso es lo que reclaman.

Eso sí sería una demostración de que el Estado mexicano cumple con las normas y acuerdos internacionales firmados. Pero si la propia Presidenta ordena a un subordinado “…no cumplas con la norma, eso es lo que te estoy diciendo”, qué pueden esperar las autoridades de Estados Unidos de acciones contra la mafia mexicana de narcopolíticos.

Abrazos no balazos y no cumplas la norma retratan la jerarquía axiológica de quienes nos gobiernan: un orgulloso despotismo.