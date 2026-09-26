Mermar la Constitución

La razón, la fría, calculadora y desapasionada razón debe aportar todos los materiales de nuestro futuro apoyo y defensa. Ojalá dichos materiales se integren en la inteligencia colectiva, la sólida moralidad y en particular, en el respeto a la Constitución y las leyes.

Abraham Lincoln

El gran orador y filósofo Isócrates acuñó formalmente la metáfora en la Antigua Grecia, afirmando que la constitución (politeia) funciona como el alma de la polis, ya que es la que delibera sobre todas las cosas, conserva los aciertos y procura evitar las desgracias

Considerando esta acertada reflexión podemos afirmar que el alma de la nación se encuentra herida, cada vez más menguada y debilitada, esto a partir de una serie de reformas constitucionales impuestas por el Ejecutivo y la servil complacencia del Constituyente permanente.

La espuria sobrerrepresentación en el congreso de la Unión y el control en las legislaturas locales hacen posible que el espíritu del Constituyente sea traicionado. La Constitución Mexicana se clasifica formalmente como rígida porque cambiar su texto exige un proceso especial y más complejo que el de las leyes ordinarias según establece el artículo 135, el cual no se ha cumplido.

Para Jean-Jacques Rousseau, la regla de la mayoría es el mecanismo práctico para tomar decisiones y aprobar leyes cuando los ciudadanos votan, pero no define por sí misma la voluntad general, lo que sucede cuando la espuria sobrerrepresentación se impone.

La Ley Suprema ha sido objeto de cambios políticos y convertida hasta en catálogo del derecho penal, para acomodar regímenes que distan mucho de ser una alma sana y robusta de un Estado democrático.

En esta ocasión nos referimos a la iniciativa de reforma constitucional en materia de nacionalidad única obligatoria (en dos años de gestión se han aprobado 27 reformas) bajo el argumento toral de que se trata de fortalecer la soberanía.

Estas reformas constitucionales, lo hemos escrito hasta la saciedad, han sido aprobadas sin cumplir con el debido proceso legislativo, aprobadas sin análisis, discusión o consulta por la aplanadora de la sobrerrepresentación en vía rápida.

Nuevamente esta reforma merma la Constitución y genera nuevas antinomias (contradicciones) y vulnera de manera irreverente el derecho internacional. Invoca el fortalecimiento de la soberanía y legisla de manera ciega sobre la soberanía de otros países.

La Cámara de Diputados aprobó con su acostumbrada celeridad por mayoría calificada la reforma constitucional sin reparar las contradicciones que se dan al menos con el artículo 1o y 14 Constitucional y los tratados y convenios de los que México forma parte. Esta iniciativa exige nacionalidad única para quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En tránsito en la Cámara de Senadores la iniciativa de marras llegará el próximo 29 de septiembre al pleno para su discusión y votación, la voluntad general espera el cumplimiento del artículo 135 de la Carta Magna. Cabe preguntar, ¿qué sucede con los mexicanos por nacimiento, cuando otro Estado soberano los considera también nacionales por nacimiento y ambas nacionalidades son irrenunciables?

Estamos nuevamente ante una reforma constitucional que requiere de la aprobación de la mayoría calificada, antes de ser enviadas a los Congresos de los estados, el resultado es harto conocido. Si la Cámara de senadores no respondiera a la espuria representación, tendría un asomo de dignidad legislativa.

APOSTILLA

La reforma judicial no acaba de fraguar. Pifias y yerros son lo común. Para el Tribunal de Disciplina Judicial ha sido una ardua tarea el resguardo de los principios de derecho, clave en su labor constitucional. Esta institución en poco tiempo (un año) ha logrado fortalecer la justicia, evaluando y corrigiendo conductas con transparencia para garantizar un Poder Judicial íntegro. Su buen funcionamiento tanto en el área de disciplina como la de evaluación, son la base de la confianza ciudadana y del Estado de derecho.