El contador / 7 de agosto de 2026

1. En virtud de que 80% de los más de un millón de conductores y repartidores de las plataformas digitales no son propietarios de los vehículos con los que trabajan, la fintech Finsus, que preside Norman Hagemeister Rey, y la arrendadora OCN, que encabeza Mairon Sandoval, se aliaron para ofrecerles un paquete de servicios financieros que les permita adquirir sus herramientas de trabajo y convertirse en microempresarios. El objetivo es integrarlos a un esquema de renta automotriz con opción a compra y entregarles la OCN Card by Finsus, en la cual podrán recibir los ingresos de su actividad, administrarlos, obtener rendimientos y, de acuerdo a su historial, tener accesos a financiamientos productivos.

2. Revolut Bank México, dirigido por Juan Guerra, sigue aumentando clientes en el sistema bancario nacional. A casi medio año de iniciar operaciones, la filial británica duplicó su base de usuarios al cierre del segundo trimestre para alcanzar 635 mil clientes y captar 7,278 millones de pesos en depósitos, un alza trimestral de 94 por ciento. Pese a registrar una pérdida operativa neta de 220 millones de pesos por costos de escalamiento y reservas, la firma mantiene una liquidez de 10 mil 880 millones de pesos y un índice de morosidad de apenas 0.18 por ciento. Guerra ha manifestado que la posición de capital y liquidez, así como la gestión de riesgos, proporcionan una base sólida para el crecimiento futuro.

3. Canadian Pacific Kansas City (CPKC), cuyo vicepresidente ejecutivo y director de Marketing es John Brooks, alcanzó un récord histórico de volumen transportado de granos y productos canadienses al mover 30.66 millones de toneladas métricas durante el año agrícola 2025-2026. Cabe recordar que CPKC, donde Elizabeth Hucker es vicepresidenta de Ventas y Marketing Bulk, es el único ferrocarril transnacional de una sola línea que conecta Canadá, Estados Unidos y México, con acceso a los principales puertos, desde Vancouver hasta el Atlántico canadiense, la costa del Golfo y Lázaro Cárdenas, en México, por lo que los productos que transporta tienen mayor alcance.

4. HappyRobot, cuyo CEO y cofundador es Pablo Palafox, cerró una ronda de financiamiento por 150 millones de dólares, recursos que utilizará tanto para fortalecer sus capacidades de inteligencia artificial como para reforzar sus equipos globales. Esta firma se especializa en agentes de IA para automatizar operaciones empresariales y tiene más de 150 clientes en el mundo. Actualmente, ha logrado consolidarse en el sector logístico, por lo que ahora busca expandir su presencia a industrias como seguros, energía, telecomunicaciones, retail y aerolíneas. En México ve una oportunidad no sólo por la necesidad de las empresas de transformarse digitalmente, también porque es un punto de contacto hacia AL.