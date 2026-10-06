El contador / 6 de octubre de 2026

1. Google Cloud, que tiene como director general en México a Julio Velázquez, tiene un compromiso de largo plazo con el desarrollo tecnológico del país. Esto se refleja en dos iniciativas: la primera, un nuevo centro en Guadalajara, el cual operará a partir de este mes y servirá como fuente de talento tanto para el equipo que atiende a clientes regionales como para la división de infraestructura técnica. A esto se suma que la tecnológica expandirá a México el organismo Forward-Deployed Engineers, que integra a ingenieros de inteligencia artificial de la compañía dentro de las estructuras de los clientes para ayudarlos a acelerar el desarrollo de soluciones, mitigar riesgos e incrementar el retorno de la inversión.

2. Hoy inicia la Convención Nacional de la Canacar, que preside Augusto Ramos, y arranca con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de representantes del gobierno como Luis Ruiz Hernández, director general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Cruz Isaac Muñoz Navarro, director general de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, y Diego Monraz Villaseñor, presidente de la Agencia Mexicana de Autoridades de Movilidad, con quienes resulta apremiante abordar el tema de la seguridad en carreteras, además de asuntos aduanales y de la digitalización de pagos en casetas.

3. Solera, que dirige Alejandro Ávalos, amplía su participación en la digitalización de los siniestros automotrices con Auto Online, para gestionar y comercializar vehículos declarados pérdida total. Esta plataforma facilita a las aseguradoras poner estas unidades a disposición de una red de compradores validados dedicados a comercialización, reparación, reventa y aprovechamiento de partes, con el objetivo de reducir costos administrativos y financieros asociados a activos inmovilizados. Auto Online se suma a Qapter, plataforma basada en inteligencia artificial para agilizar la valuación y gestión de siniestros automotrices. En México se registran más de 129 mil unidades como pérdida total en un año.

4. En México, el cuidado de la piel representa un mercado de 71 mil 830 millones de pesos anuales, mientras que el de cuidado personal masculino alcanza 49 mil 508 millones de pesos, según Euromonitor. Ahí, San Pablo Farmacia, dirigido por Mario Romero Lois, está ampliando su propuesta de salud, bienestar y cuidado personal masculino. Su estrategia, acercar marcas internacionales como la marca francesa Horace, que llega a través de las 189 sucursales, además de sus diversos canales digitales. En Estados Unidos, 52% de los hombres utiliza productos de cuidado facial y entre la Generación Z la proporción llega a 68%. El lanzamiento de productos de skincare masculino creció 14.7% en los últimos tres años.