El Contador / 6 de mayo de 2026

1. HCLTech, que dirige C Vijayakumar, lanzó una nueva unidad de negocio para ayudar a las compañías a implementar las herramientas de IA generativa de Google, de Sundar Pichai. Se trata de la Unidad de Negocio Gemini Enterprise, la cual cuenta con expertos para apoyar a las empresas a automatizar sus procesos y/o desarrollar agentes de IA de tal manera que obtengan resultados medibles. Esto es posible porque HCLTech se ha enfocado en ofrecer soluciones centradas en la transformación digital, ingeniería, nube y software. Además, hace poco ganó los premios Google Cloud Partner of the Year 2026 en las categorías de modernización global de infraestructura, así como energía y manufactura.

2. La que está esperando un pago adicional por la venta de su participación en el campo petrolero Zama, en el Golfo de México, es Talos Energy, que a nivel mundial preside Paul Goodfellow. La empresa logró cerrar en marzo pasado la transacción que otorga 30.1% de su participación en el proyecto a Zamajal, subsidiaria de Grupo Carso, de Carlos Slim, por 83 millones de dólares. La petrolera dijo a sus accionistas, que una vez que se alcance la producción comercial en el campo Zama, Talos también espera recibir 82.9 millones de dólares adicionales en contraprestaciones contingentes en efectivo. Zama tiene recursos brutos estimados entre 600 a 800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

3. Porter Airlines, que preside Michael Deluce, ha visto buenos resultados en Puerto Vallarta, por lo que aumentará su conectividad hacia el destino mexicano. Se sabe que la aerolínea ahora ofrecerá vuelos desde Edmonton, con tres frecuencias semanales. El vuelo estará disponible desde el 3 de noviembre y se sumará a otros que la empresa ya opera desde Toronto, Ottawa y Hamilton. El nuevo vuelo representa más de 2 mil 600 nuevos asientos mensuales desde Canadá hacia Puerto Vallarta. La noticia llega en un buen momento, luego de que el destino ha sufrido una baja de turistas internacionales debido a los eventos de inseguridad que se generaron por la detención de uno de los mayores capos de la droga.

4. La líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina, suma esfuerzos para colaborar codo a codo con diversos sectores. Por ello, sostuvo un encuentro de trabajo con Raúl Talán, director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), un organismo de participación mixta que busca desarrollar e implementar acciones que propicien el uso eficiente de la energía eléctrica y la generación con renovables para contribuir al desarrollo. La líder de Canacintra busca colaboración con el Fide para impulsar la competitividad de la industria, a través de esquemas de financiamiento, acompañamiento técnico y capacitación.